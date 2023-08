Caminar Hacia Una Vida Saludable

En el año 2012 se postuló al sedentarismo como un factor de riesgo cardiovascular. Es decir se asociaba una vida poco activa con un incremento de enfermar y tener una calidad y expectativa de vida menor. Se acuñó la frase “El sedentarismo es el nuevo tabaquismo”. Se pensó que el llevar una vida sin movimiento equivalía, de cierta forma a fumar tabaco o consumir algún producto de nicotina. Con el tiempo hemos visto que no es así. El riesgo asociado a fumar y vapear es mucho mayor e insustituible.

Recordemos que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte no solo en México si no en el mundo.

En 2017 se publicaron diversos artículos médicos que pusieron la cifra arbitraria de 6 a10 mil pasos como la frontera de pasos diarios con la cuales se tendría un impacto positivo en la salud cardiovascular de las personas. A partir de ese rango de pasos se iniciaron análisis en muy diversas naciones e institutos de investigación.

Recientemente se publicó en la Revista Europea de Cardiología Preventiva un meta-análisis de 17 estudios con un total de 228 mil 889 participantes quienes se observaron durante un poco mas de 7 años. Se estudió cual era el impacto de caminar y la disminución de muerte por todas las causas y en especifico por enfermedad cardiovascular. Podemos resumir los resultados del extenso análisis en tres piezas de información que me gustaría recordaran.

La primera es que hay una relación inversa entre caminar y disminuir todas las causas de muerte. A mayor numero de pasos menor riego de morir. Segunda conclusión. Si caminamos 3 mil 967 pasos diarios disminuimos la posibilidad de muerte asociada todas las causas estudiadas. Y la tercera conclusion es que si caminamos 2 mil 337 pasos diarios disminuimos el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular.

Si consideramos que un paso en una persona adulta es de aproximadamente 70 cm. (67 cm para las mujeres y 76 cm para los hombres) se deben caminar 2 mil 776 metros diarios para disminuir el riesgo de muerte por cualquier causa y mil 635 metros al día para disminuir la muerte por enfermedad cardiovascular.

La soluciones mágicas o únicas para mejorar nuestro estado de salud no existen. Recuerden que el cambio de estilo de vida son una serie de ajustes que implementamos a nuestra actividad cotidiana. La alimentación es fundamental y debe tender a reducir al mínimo el contenido de harinas refinadas y azúcares refinadas en nuestra dieta; No usar productos con nicotina o tabaco, de ser posible no beber alcohol, dormir 6 a 8 horas y encontrar la manera de vivir sin ansiedad

Referencias

Maciej Banach and others, on behalf of the Lipid and Blood Pressure Meta- analysis Collaboration (LBPMC) Group and the International Lipid Expert Panel (ILEP), The association between daily step count and all-cause and cardiovascular mortality: a meta-analysis, European Journal of Preventive Cardiology, 2023;, zwad229, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwad229

Héctor L. Frisbie https://www.sinembargo.mx/author/hectorlfrisbie Nació en la Ciudad de México en 1965. Se graduó como Médico Cirujano en 1989 en la Ciudad de México. De la especialidad de Ginecología y Obstetricia en 1996 en la Ciudad de México. Fellow del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Se graduó en Alta Dirección en Instituciones de Salud Publica en el IPADE. Jefe de Servicio de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico Dalinde en la Ciudad de Mexico. Director General del Hospital de Alta Especialidad Materno Infantil en León, Guanajuato. Es candidato al Doctorado en Salud Pública por la Universidad Walden en Minneapolis Minnesota. Desde 2010 practica medicina en EU. Participa regularmente en entrevistas de salud en las cadenas UNIVISION y TELEMUNDO. Tiene un canal educativo en YouTube en aspectos de Salud asociado a un noticiero y se transmite cada semana en la República Mexicana.