Emio-The Smiling Man: Famicom Detective Club, una gran experiencia de misterio

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- Después del realanzamiento de la Famicom Detective Club: The Two-Case Collection en 2021 para el Nintendo Switch-que nos traía el de nuevo a una de las sagas menos populares de Nintendo con Famicom Detective Club: The Missing Heir y Famicom Detective Club: The Girl Who Stands Behind que fueron lanzados por primera vez en 1988 y 1989, respectivamente, posiblemente nunca imaginamos ver una nueva entrega en la serie, sin embargo, si algo hace Nintendo últimamente es sorprendernos y después de varias décadas, tenemos una nueva entrega en la franquicia.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club, sigue los mismos pasos que sus antecesores y nos presenta una aventura en forma de novela interactiva, donde el peso recae en su totalidad en leer textos, ver escenas que el juego nos presenta y explorar muy poco la parte de jugabilidad donde se mantiene limitado a ciertas acciones para investigar. Y sí, se sigue una nuevo caso de asesinatos que llevará a nuestro protagonista, miembro de la agencia de detectives Atsugi a indagar, cuyos inicios nos presentan a una víctima por estrangulamiento, pero con una marca muy particular, su cabeza está cubierta con una bolsa de papel que tiene un dibujo de rostro sonriendo. Un caso que nos transporta nuevamente a los acontecimientos de los juegos pasados y una nueva leyenda urbana, la de Emio-The Smilling Man.

La jugabilidad, es sencilla y en la mayor parte del juego controlaremos al personaje que hayamos creado, aunque en esta aventura también nos acompañarán nuestro jefe, el señor Utsugi y su ayudante, Ayumi, a quien en ciertas ocasiones podremos darle indicaciones para que los dos investiguen de manera simultánea. Además de esto, los comandos del juego son sencillos, estaremos frente a algún escenario, donde podremos investigar la escena del crimen o bien, hablar con testigos, sospechosos o elementos y lugares relacionados a la víctima. Podremos hablar con personas, entablar un dialogo con base a las diferentes opciones de respuestas que nos da el juego, examinar detalles de algo sospechoso, analizar las pistas que tenemos, buscar objetos entre otras cosas.

Si bien el juego en ciertos momentos nos pedirá responder ciertas preguntas con base a la información que tengamos con compañeros de la agencia u otros personajes que iremos encontrando en el camino, la realidad es que esto no nos impedirá progresar aunque no tengamos un resultado satisfactorio, simplemente obtendremos algunas respuestas negativas, pero al final no influye demasiado en el desarrollo de la historia o nos otorga un resultado diferente dependiendo de lo que obtengamos.

El apartado técnico, mantiene las voces solo en japonés, aunque también tiene la adición del texto en inglés y en español, que es un buen detalle, aunque no es español latinoamericano. A nivel gráfico, al ser un juego enfocado 100 por ciento en una dinámica estática, estamos frente a imágenes, escenarios, fondos y personajes muy bien trabajados que no necesitan explotar demasiado el potencial de la consola para lucir bien. Aunque tenemos pocas animaciones que están bastante limitadas a los personajes, sus reacciones y movimientos, mucho más centradas en los momentos en que interactuamos con ellos, le dan este pequeño toque de vida y sensación de leer una historieta con personajes que se mueven. El juego consta de 12 capítulos que podrán darnos una aventura de aproximadamente 10 horas, lo cual puede ser menor o mayor dependiente en que tantos detalles quieras extraer del juego o si quieres terminarlo rápido.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club es una aventura peculiar muy en su estilo que no es para todo el público, sin embargo, la historia te atrapa, puedes disfrutarlo y será un juego que te mantenga pegado a tu Nintendo Switch por un buen rato.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez