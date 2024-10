El México-Querétaro lo ofreció EPN hace 10 años. Lo frenó por sospechas de corrupción

La cancelación del Tren México-Querétaro, derivada del caso de corrupción de la “casa blanca” de Peña Nieto, costó a México 16 millones de dólares dados al consorcio estatal chino CRCC, de acuerdo con el diario South China Morning Post. La mansión en Lomas de Chapultepec estaba valuada entonces en 7 millones de dólares.

Ciudad de México, octubre (SinEmbargo).– En una zona industrial, la Presidenta Claudia Sheinbaum dio inicio a los trabajos preliminares para que la Sedena construya el tren México-Querétaro, parte del Plan Nacional de Infraestructura en México.

En noviembre de 2014, el Gobierno priista de Enrique Peña Nieto canceló la licitación otorgada al consorcio China Railway Construction Company (CRCC) para construir ese tren de alta velocidad. El Secretario de Hacienda Luis Videgaray argumentó que era por un necesario recorte al gasto público por la caída de precios del petróleo.

Pero la revocación se anunció un día antes de la publicación de la investigación periodística “La casa blanca”, que reveló que la actriz y entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa mansión al Grupo Higa, un contratista del Gobierno peñista con participación en la firma Teya, socia del referido consorcio chino CRCC.

La cancelación, derivada de este caso de conflicto de interés, costó a México 16 millones de dólares dados al consorcio estatal chino CRCC, de acuerdo con el diario South China Morning Post. La casa blanca en Lomas de Chapultepec estaba valuada entonces en 7 millones de dólares.

En el evento de ayer estuvo Raquel Buenrostro Sánchez, la zarina contra la corrupción. Esta vez la obra la ejecutará la Dirección Técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional utilizando los recursos humanos, técnicos y materiales del Cuerpo de Ingenieros, contratando mano de obra civil, rentando maquinaria y equipos necesarios, adquiriendo materiales en la región, además de gestionar fletes y acarreos requeridos, detalló el Comandante del agrupamiento de Ingenieros “Felipe Ángeles”, Gustavo Vallejo Suárez.

“Se tiene contemplado un tiempo de construcción de 36 meses a partir de marzo próximo, considerando cinco meses previos para el desarrollo de los estudios topográficos, geotécnicos, geofísicos, de mecánica de suelos, hidrológicos, hidráulicos. La conclusión de los trabajos y las pruebas operacionales y operación del tren será en el primer trimestre del 2029”, dijo.

Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública de IMCO, dijo que los megaproyectos tienen un alto riesgo de corrupción por su complejidad técnica y procesos contractuales. En el caso del Tren México-Querétaro, que será construido por la Sedena, se añade el riesgo de la opacidad en la adquisición de contratos con las empresas proveedoras que suele subcontratar.

“Para cumplir con estas obras, las que se han realizado y las que se van a realizar, la Sedena subcontrata proveedores, otras empresas. Dado que estas subcontrataciones están en un convenio de colaboración, no siempre podemos tener acceso a esos contratos o no podemos saber si un contrato en específico está en el marco de una obra pública de la Sedena”, planteó en entrevista para Dos Con Todo.

Considerando la subcontratación de proveedores, Campos expuso que “este grado de opacidad es un incentivo perverso a que las contrataciones se hagan por adjudicación directa”, lo cual obstaculiza la competitividad para obtener un correcto precio-calidad.

En febrero pasado, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, informó que dos empresas estaban interesadas en la concesión para la construcción de la ruta México-Querétaro: Kansas City Southern y Grupo México, empresas beneficiadas durante la privatización de ferrocarriles con Ernesto Zedillo.

EL FALLIDO MOVER A MÉXICO

En 2013 firmas chinas ganaron la licitación para construir el Tren México-Querétaro junto con compañías mexicanas, entre ellas, Grupo TEYA, de Juan Armando Hinojosa, propietario de la Casa Blanca donde vivía la familia presidencial y contratista del Gobierno peñista. Así lo reveló un reportaje que reveló el conflicto de interés de por medio.

De 2013 a 2015, Grupo Higa obtuvo más de 1.6 mil millones de pesos de contratos del gobierno peñista, informó en su momento SinEmbargo. La red de corrupción entre Peña-Grupo Higa y Salinas de Gortari fue así:

El megaproyecto Tren México-Querétaro se otorgó al consorcio conformado por las empresas China Railway Construction Corporation, Prodemex, Grupo GIA, Constructora TEYA, China South Rolling Stock Corporation y GHP Infraestructura Mexicana.

TEYA es del contratista Hinojosa Cantú y GIA es propiedad de Hipólito Gerard, hermano de Ana Paula Gerard, esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Además, su costo ascendió de 43 mil 580 mdp presupuestados a 58 mil 951 millones de pesos, 26 por ciento de sobrecosto.

“Las especificaciones técnicas que inicialmente se establecen pueden cambiar en el curso de la obra porque cambian las condiciones de los precios de los materiales, de los precios de los servicios o se encuentren condiciones específicas del suelo que no se habían contemplado antes. Pero también puede pasar que sea una planeación deficiente o que no se hayan incluido todas las variables que se necesitaban. Una es natural de la obra pública y la otra es que no se haga una planificación suficiente”, dijo Natalia Campos, investigadora de IMCO, sobre las causales de sobrecostos en obras públicas.

La cancelación se anunció un día antes de la publicación de la investigación periodística que reveló que la entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa casa en Lomas de Chapultepec al Grupo Higa, el contratista del Gobierno con participación en el proyecto ferroviario.

Al anunciar la revocación del proyecto, el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, dijo en 2014:

“En razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro. Es la decisión del Presidente y el punto principal es más transparencia y que no haya dudas sobre el proyecto”.

Ruiz Esparza, hoy finado, formó parte de la red de corrupción de Peña Nieto desde su Gobierno en el Estado de México y también coparticipó en el caso de corrupción de OHL México.

La actriz Angélica Rivera, por su parte, dijo en un video que sus 25 años trabajando como actriz de telenovelas en Televisa le sirvieron para formar un patrimonio y que contaba con la capacidad económica para comprar una casa valuada en su momento en 7 millones de dólares (80 millones de pesos).

“Ante acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, quiero decirles que no tengo nada que esconder; que he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mejor independiente y he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y mi trabajo”, dijo Rivera Hurtado, quien se divorció de Enrique Peña Nieto meses después del término del sexenio.

El entonces Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, cercano a Peña Nieto, absolvió al Presidente de presunto conflicto de interés por la compra de la casa blanca.

HORA Y 40 MINUTOS

En octubre de 2020, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador revivió el plan del tren México-Querétaro. En alianza con el sector privado se tenía prevista una inversión por 51 mil 300 millones de pesos para iniciar su construcción en junio de 2021. Ahora lo retoma el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Este tren México-Querétaro, con capacidad para 459 pasajeros, beneficiará a más de 30 mil personas que todos los días viajan entre estas ciudades del centro y Bajío. En un recorrido total de 1 hora y 40 minutos, conectará la Ciudad de México con el Estado de México, Hidalgo y Querétaro, la ciudad puente entre el norte y el sur del país. Son más de 225 kilómetros aprovechando el derecho de vía existente. Las obras generarán 490 mil empleos directos y 325 mil indirectos.

Las tres estaciones serán Buenavista (CDMX); San Juan del Río y Querétaro (Querétaro), además de paraderos en poblaciones intermedias que unirán comunidades aisladas como Tula, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Huehuetoca, Coyotepec y Colón.

La Semarnat ya otorgó el primer permiso para las obras preliminares sobre vías existentes, pero la Secretaria Alicia Bárcena enfatizó que como autoridad les “interesa mucho que se proteja el Parque Nacional de Tula, el santuario del agua de la presa de Huapango y el santuario del agua de la laguna de Zumpango, la biósfera de la Sierra Gorda”.

En el arranque de obras preliminares, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó:

“Y hoy estamos aquí para anunciar el tan anhelado Tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el Agrupamiento de Ingenieros ‘Felipe Ángeles’, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera, ayudan. Les quiero confesar que el Presidente López Obrador nos dio autorización para que hace dos meses empezáramos a trabajar en este proyecto. Entonces, gracias a eso ya tenemos por dónde va a pasar el tren, qué es lo que se requiere hacer”.

Dulce Olvera y Montserrat Antúnez https://www.sinembargo.mx/author/dulce_olvera_y_montserrat_antunez