El Presidente propone a Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos para la SCJN

Los tres perfiles serán puestos a consideración por el Senado de la República para elegir a una de ellas como siguiente Ministra de la Suprema Corte, luego de que fuera aprobada la renuncia de Arturo Zaldívar.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió este miércoles la propuesta de las personas candidatas a sustituir a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La terna recibida por la Mesa Directiva del Senado de la República incluye a Bertha María Alcalde Luján, hermana de la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde; Lenia Batres Guadarrama, hermana del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx) Martí Batres; y María Estela Ríos González, Consejera jurídica del Ejecutivo federal.

El documento de acuerdo para establecer el procedimiento de elección de la Ministra de la SCJN señala que la Mesa Directiva ordenará la distribución a las senadoras y senadores los expedientes de cada una de las personas propuestas en la terna.

#ÚLTIMAHORA | Es oficial: Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González son las propuestas del presidente López Obrador para sustituir a Arturo Zaldívar en la #SCJN

Posteriormente, la Comisión de Justicia verificará que las personas propuestas cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo 95 constitucional, por lo que convocará una reunión con los perfiles propuestos para comparecer y responder preguntas.

La mencionada Comisión emitirá un dictamen a consideración al Pleno sobre los requisitos de elegibilidad de las personas que integran la terna y será el Senado de la República quien finalmente votará quién será la nueva Ministra de la Suprema Corte.

¿QUIÉNES SON LAS PROPUESTAS DE AMLO PARA MINISTRA?

Bertha Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestra por la Universidad de Nueva York, en donde focalizó sus estudios en Derecho Penal y Derecho Comparado.

De 2007 a 2015 trabajó en torno a la Reforma del Sistema de Justicia Penal y a partir de 2015 se desempeñó como abogada litigante, docente, y asesora en temas de reorganización, diseño institucional y evaluación de instituciones de seguridad y justicia penal.

Lenia Batres es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Penal, maestra en Estudios de la Ciudad, maestra en Gestión Pública y candidata a doctora en Estudios de la Ciudad.

También fue diputada federal en la LVII Legislatura del Congreso de la Unión. Actualmente es Consejera Adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal del Gobierno de México.

De diciembre de 2018 a noviembre de 2020 trabajó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), primero como abogada general y luego como jefa de oficina. Después fungió como delegada de programas federales en Chihuahua, donde, entre otras cosas, coordinó la estrategia de vacunación en la entidad.

María Estela Ríos es la Consejera Jurídica del Ejecutivo federal desde el 2 de septiembre de 2021. También se desempeñó como Consejera Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal de 2000 a 2006 durante la Jefatura de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y, además, en 1987 se graduó de la maestría en Ciencias Políticas y Sociales por la misma universidad. En 2016 se graduó del doctorado en Derecho Laboral por el Centro Universitario Emmanuel Kant.1​

Entre 1993 y 1994 trabajó en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) como profesora de Derecho Procesal, y entre 1995 y 1997 fue presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.

AMLO: SERÁN TRES MUJERES

El Presidente López Obrador anunció el viernes pasado que ya contaba con la terna de tres mujeres que enviaría al Senado para que se vote el nuevo sustituto a la vacante que dejó Arturo Zaldívar.

El mandatario dijo que “ya casi” tiene definida la terna de tres mujeres, y adelantó que probablemente el miércoles envíe el listado, siempre y cuando el Senado apruebe la renuncia de Zaldívar.

“Tiene primero que aprobar [la renuncia] el Senado, pero sí ya estamos viendo nosotros. Tres mujeres vamos a proponer y que el Senado elija entre las tres, a quién quiere para eso. […] Casi la tengo ya definida. Creo que en esta semana, el miércoles, se va a enviar”, mencionó.

López Obrador le pidió a la titular de la Secretaría de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, que revelara los nombres de la terna, pero la funcionaria no dijo ningún nombre, pues aclaró que aún no se ha aceptado la dimisión del Ministro.

“Primero se tiene que aprobar por parte del Senado la renuncia de [Arturo] Zaldívar. Entendemos que esto será discutido en comisiones el martes [14 de noviembre], y en el pleno el miércoles [15 de noviembre], por lo que el Presidente estaría mandando la terna se enviaría el miércoles”, detalló.

Por ello, el Presidente agradeció a Alcalde Luján que no haya dicho los nombres de la eventual terna porque todavía no se ha aprobado la renuncia de Zaldívar. “Es que todavía no aprueban [la renuncia de Zaldívar]. Ya me corrigió la plana, miren qué extraordinaria Secretaría de Gobernación”, reconoció.

SENADO APRUEBA RENUNCIA DE ZALDÍVAR

El Senado de la República aprobó esta tarde la renuncia de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea como Ministro de la SCJN.

Luego de una discusión en el Pleno de la Cámara Alta, 106 senadores y senadoras emitieron su voto con respecto a la renuncia del exministro presidente de la Suprema Corte, quien también acordó trabajar con la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.

El dictamen fue aprobado con 63 votos a favor, 43 en contra y cero abstenciones.

✅ Con 63 votos a favor y 43 en contra, se aprueba la renuncia como ministro de la @SCJN presentada por @ArturoZaldivarL.

El día de ayer, la Comisión de Justicia del Senado había aprobado la renuncia de Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia.