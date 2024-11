ENTREVISTA ¬ Ken Salazar se creía rockstar, era un cabildero de empresas: Hackbarth

En entrevista con “Los Periodistas”, Kurt Hackbarth calificó las declaraciones de Salazar como “mala leche” y recordó que el trabajo del Embajador estadounidense en México no es hacer política pública.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- El periodista Kurt Hackbarth afirmó que Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México llegó a nuestro país creyéndose un rockstar, pero en realidad era un cabildero de las empresas extranjeras en las que trabajó años antes.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el también escritor mencionó que Salazar creyó “su carisma” sería suficiente para tratar con las autoridades mexicanas, pero en realidad se ha creado una imagen negativa por su constante intromisión en la política nacional.

“Lo que vemos es a un Embajador amargado, un Embajador que llegó aquí pensando que iba a ser el gran rockstar de los embajadores, con su gran sombrero, hablando español, con su herencia medio latina, haciendo muchos recorridos en el país, yendo a las ferias, yendo con los mariachis, se veía como una gran figura. Se están dando cuenta tres años después que no salió como él lo pensaba, está saliendo con muy poca popularidad entre el público mexicano”.

A pregunta expresa de “Los periodistas” sobre cuál es la verdadera cara de Ken Salazar, Kurt Hackbarth recordó que el Embajador es un cabildero energético que intenta beneficiar a sus exclientes.

– ¿Cuál es el verdadero Ken Salazar?

-“Esa es la gran pregunta. El verdadero Ken Salazar es un cabildero energético, esto lo ha sido toda su vida, desde su trabajo de abogado, en su tiempo en el gabinete de Obama. Es interesante que cuando llega Salazar a México en 2021 intenta adoptar la pose de gran hombre de la energía verde, obviamente era una pose porque todo su historial indica exactamente lo contrario, pero él pensaba que nadie iba a saber eso, que nadie iba a señalar esta contradicción, esto era su manera de intentar que sus exclientes de empresas internacionales tomaran el control de la red eléctrica mexicana, por eso en su momento se opuso a la Reforma energética”.

El pasado 13 de noviembre, el Embajador Salazar, criticó al expresidente Andrés Manuel López Obrador por su estrategia de seguridad, la cual ha sido continuada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mediante políticas como el atender a las causas.

Salazar señaló que la política de “abrazos, no balazos” no ha dado los resultados esperados, y advirtió que la “austeridad republicana” iniciada durante el Gobierno anterior representa un riesgo grave en materia de seguridad.

“Se tienen que invertir recursos en el tema de la seguridad, eso quiere decir que la austeridad, como se dice, republicana no va a trabajar para ayudar a tener una seguridad para el pueblo de México”, dijo en un primer momento. “La estrategia de abrazos, no balazos no funcionó. La parte del concepto que tiene validez es de la prevención pero esos son programas que deben de seguir”, dijo en conferencia de prensa.

Al respecto, Salazar también hizo un llamado a la Presidenta Sheinbaum, para que en el nuevo presupuesto federal se asigne una inversión adecuada en materia de seguridad. Según el Embajador, la falta de recursos para los cuerpos policiales ha generado problemas de corrupción, pues los bajos salarios los exponen a riesgos.

“Es necesario que los policías tengan mejores condiciones; pagarles poco fomenta la corrupción”, subrayó.

En respuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum exhibió esta mañana al Embajador como una persona que no es congruente en sus declaraciones.

“¿Cuál declaración escuchamos, un día dice una y otro día otra?”, destacó la Mandataria sobre las críticas del diplomático estadounidense a la estrategia de seguridad de México.

“Primero, vale la pena decirlo, hay diferencias entre lo que dice el Embajador un día, con lo que dice otro día, tal fue el caso e la Reforma Judicial, en una ocasión dijo que le parecía bien y una semana después dijo que iba a ser muy malo para México”, dijo la Presidenta al ser cuestionada sobre las declaraciones del Embajador de Estados Unidos.

Al respecto, Kurt Hackbarth coincidió en que uno de los grandes problemas de Salazar son sus constantes contradicciones e indicó que esta situación podría deberse a que sigue las órdenes de sus superiores en Estados Unidos.

“Salazar se contradice a sí mismo todo el tiempo, yo creo que es algo personal que él tiene, no es diplomático de carrera, es un cabildero, pero también es un reflejo de todas esas contradicciones que vemos en esos meses tardíos de Biden, lo vimos en la Reforma Judicial. Yo creo que por su parte, en su corazón, Salazar no está en contra de México ni la 4T, pero luego se le sale lo cabildero y luego se le salen otras voces desde arriba”.

El periodista calificó las declaraciones de Salazar como “mala leche” y recordó que su trabajo en México no es hacer política pública.

“Lo vi muy amargado ayer, lo vi muy mala leche, agresivo, esa parte no la entiendo muy bien. Bocón, como que quiso llegar a hacer algo que no logró. Es el Embajador, no está aquí para hacer política pública, creo que nunca entendió este punto”.

