El Corona Capital ya llegó: HORARIOS, MAPA, RUTAS, APP y TODA la información AQUÍ

El Corona Capital 2024 se celebrará del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, generando gran expectativa entre los fanáticos del festival.

Por Alejandro Reza y Yeseline Trejo

Ciudad de México, 15 de noviembre (ASMéxico).- La edición 2024 del Corona Capital está lista para iniciar del 15 al 17 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México. Aquí te compartimos una guía con las rutas de acceso para que no te pierdas en el trayecto. La ubicación ofrece varias opciones de transporte, tanto público como en auto, que te facilitarán el acceso.

¿CÓMO LLEGAR?

Si planeas llegar en Metro, la Línea 9 (de color café) es tu mejor opción; la estación Ciudad Deportiva es la más cercana a la Puerta 7, uno de los accesos principales al festival. Alternativamente, puedes bajar en las estaciones Puebla o Velódromo y caminar un poco más. Esta línea es muy popular entre los asistentes debido a su cercanía.

Para quienes prefieren el Metrobús, la Línea 2 (de color morado) también tiene estaciones cercanas como Iztacalco y UPIICSA, situadas a pocos minutos a pie de la Puerta 15 del Autódromo. Aunque la estación Iztacalco es la más recomendada por su proximidad, desde El Rodeo también puedes acceder caminando un poco más.

Otra opción es el Trolebús, cuya Línea 2 (de color azul) cuenta con la estación Ciudad Deportiva cercana a la Puerta 7. También puedes optar por bajar en Av. Río Churubusco y caminar sobre la avenida Añil hasta la Puerta 15 del recinto. Este servicio es una alternativa cómoda y económica para llegar al festival.

Si decides ir en auto, las principales rutas incluyen Viaducto Río de la Piedad al norte y Eje 3 Sur Añil al sur, ambas con accesos cercanos al Autódromo. Con esta información ya puedes planear tu llegada para disfrutar de una experiencia inolvidable en el Corona Capital 2024.

MAPA DEL FESTIVAL

Te compartimos el mapa completo del Corona Capital 2024, donde podrás ubicar los cinco escenarios distribuidos en todo el recinto. Además, el croquis te mostrará los centros de canje para comprar comida y bebidas, así como la ubicación de los baños, la zona VIP, servicios médicos y puntos de hidratación gratuita, para que disfrutes del festival con comodidad y seguridad.

HORARIOS DEL CORONA CAPITAL

El viernes 15 de noviembre, en los horarios del Corona Capital 2024, algunas bandas y artistas coincidirán, como Cage The Elephant y Warpaint, quienes tocarán a la misma hora en diferentes escenarios. Esto hará que los asistentes tengan que planear bien su recorrido o decidir a quién ver, ya que será difícil ver ambos actos.

Green Day cerrará la noche con una presentación de 11:30 pm a 1:00 am, mientras que Toto interpretará su icónica “Africa” entre las 10:10 pm y 11:30 pm en el mismo escenario donde un poco antes tocará Mars Volta, ofreciendo a los fans de rock alternativas de alto nivel para disfrutar el evento.

El sábado 16 de noviembre, las actividades del Corona Capital 2024 comienzan a las 2:30 pm. En cuanto a la música, algunos horarios se cruzan, como en el caso de Travis y Explosions in the Sky, quienes se presentarán al mismo tiempo. Lo mismo sucederá con Melanie Martinez y New Order, lo que obligará a los asistentes a elegir qué show disfrutar o cómo dividirse para no perderse nada de este increíble lineup.

El domingo 17 de noviembre, el cierre del Corona Capital 2024 será protagonizado por Paul McCartney, quien pondrá fin al festival con su esperada presentación. Los asistentes no tendrán que preocuparse por decidir entre shows, aunque sí tendrán que correr un poco si quieren ver el inicio del set del exBeatle.

Sin embargo, el domingo también traerá una gran variedad de artistas antes de McCartney, como Beck, Kim Gordon, Leon Bridges y muchos más. Con un lineup tan diverso y talentoso, el cierre del festival promete ser espectacular, dejando a todos con una experiencia inolvidable para el recuerdo.

APP DEL FESTIVAL

Con el objetivo de programar los tiempos de los asistentes y tener un mayor control para disfrutar de todas las actividades y escuchar a los artistas favoritos, los organizadores del festival informaron que fue lanzada una app para ser utilizada como herramienta

La aplicación esta disponible para todos los dispositivos móviles y fácilmente se podrá descargar en los siguientes enlaces:

Descargar app Corona Capital en iOS desde AQUÍ.

Descargar app Corona Capital en Android desde AQUÍ.

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA APP?

Los cinco grandes atractivos de la app del Corona Capital 2024 facilitarán a los asistentes una mejor distribución de su tiempo y mayor comodidad, te decimos de qué se trata:

Horarios personalizados: Las personas que descarguen la app móvil podrán crear su horario especial y personal, en el que tendrán la libertad de seleccionar las bandas y artistas favoritos, con el objetivo de recibir notificaciones momentos antes de que salten al escenario.

Mapas interactivos: La app te permite ver y crear mapas interactivos con el objetivo de que sea más fácil ubicar espacios como los baños, áreas de comida, escenarios y puntos atractivos para las actividades del Corona Capital.

Alertas: Una gran ventaja que tiene la nueva app es que te permitirá programar alertas o notificaciones para saber en tiempo real a qué hora subirá al escenario tu banda o artista favorito, así como los posibles retrasos o complejidades que se presenten.

Food Trucks: En la aplicación también existe una sección en la que podrás ver las diferentes ofertas gastronómicas que habrá en el evento y ubicar cada uno de los locales para facilitar tu llegada y ahorrar tiempo.

Zona cashless y recargas: ¡Todo es más fácil! En esta sección podrás recargar el saldo de tu pulsera con el objetivo de ahorrarte filas y economizar al máximo tu tiempo para disfrutar lo más posible de todas las actividades y atractivos que ofrece el festival este 2024.

