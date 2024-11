Pete Hegseth, nominado de Trump a Defensa, fue acusado de agresión sexual en 2017

Por Brian Slodysko, Martha Mendoza y Eric Tucker

WASHINGTON (AP).- Pete Hegseth, un popular presentador de Fox News que es el nominado de Donald Trump para dirigir el Departamento de Defensa, fue acusado de agresión sexual en 2017 después de una aparición en un evento de mujeres republicanas en Monterey, California, según un comunicado emitido por la ciudad. No se presentaron cargos en el caso.

El abogado de Hegseth, Timothy Parlatore, dijo a The Associated Press que las acusaciones eran “completamente falsas”.

Los funcionarios de la ciudad de Monterey se negaron a divulgar un informe policial que documentaba las acusaciones y en su lugar emitieron un breve comunicado el jueves por la noche en respuesta a las consultas de la prensa.

I received this release after filing a records request for the 2017 investigation of @PeteHegseth – the alleged sexual assault occurred at 1 Old Golf Course road. (I live 15 mins away, the Hyatt Regency Monterey Hotel is there). Police noted, “Contusions to right thigh.” pic.twitter.com/2w2QJ02QKC

Según ese comunicado, la policía de Monterey fue contactada en octubre de 2017 para investigar una agresión sexual que supuestamente tuvo lugar varios días antes en el Hotel Hyatt Regency en Monterey e involucró a Hegseth.

La persona que reportó la agresión —cuyo nombre, edad y sexo no fueron revelados— tenía moretones en el muslo derecho. No se involucraron armas en el encuentro, según le dijo la persona a la policía. El incidente ocurrió en algún momento entre las 23:59 horas del 7 de octubre y las 7:00 horas del día siguiente, según el comunicado de la ciudad.

Hegseth estaba en la ciudad en ese momento para dirigirse a la Federación de Mujeres Republicanas de California durante una cena de banquete celebrada en la convención bienal del grupo, según publicaciones en redes sociales y materiales promocionales de la época.

La supuesta agresión fue reportada por primera vez por Vanity Fair el jueves.

According to two sources, incoming White House chief of staff Susie Wiles was briefed Wednesday night about an allegation that Secretary of Defense nominee Pete Hegseth had acted inappropriately with a woman.

“Mr. Hegseth has vigorously denied any and all accusations, and no… pic.twitter.com/4r78nJLR9i

— VANITY FAIR (@VanityFair) November 15, 2024