Sheinbaum celebra inauguración del Tren Maya y promete mejorar movilidad en el país

La exmandataria capitalina aseguró que la 4T funciona para la población porque es humanista y se prometió conservar la esencia del movimiento.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata a la Presidencia de México por Morena y partidos aliados, visitó este viernes el municipio de Jilotepec, en el Estado de México, para reunirse con militantes y simpatizantes, con quienes se comprometió a conservar la esencia de la Cuarta Transformación.

“Funciona el humanismo, funciona la Cuarta Transformación, es justa, es humanista, por eso no vamos a cambiar la esencia de la Cuarta Transformación, vamos a seguir construyendo el segundo piso”, aseguró.

Durante el encuentro, la exmandataria capitalina destacó que hoy la inauguración del Tren Maya fue posible gracias al compromiso de las trabajadoras y trabajadores mexicanos, así como del liderazgo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, una muestra de los resultados de la 4T.

“Decían que era imposible construir un tren de mil 500 kilómetros en menos de cinco años, decían que era una ilusión, que no tenía sentido un tren en el sureste de México, pero hoy les demuestra el Presidente de la República y el pueblo de México que sí se puede, que claro que se puede, que los mexicanos y mexicanas somos de primera, las manos de los trabajadores y trabajadoras han rescatado los trenes de pasajeros en nuestro país”, expuso.

Al respecto, Sheinbaum Pardo manifestó que uno de sus sueños es dar continuidad al rescate de los trenes de pasajeros que mejoren la movilidad en el país y dar continuidad a los proyectos que ya están en marcha como el Tren Interoceánico y la ampliación de puertos para detonar el desarrollo del país.

Por ello, reiteró que es necesario guiarse bajo el modelo del humanismo mexicano y conservar los ideales del movimiento, que son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.

“Lo importante es que no haya retrocesos, seguir avanzando, seguir trabajando por la construcción de los derechos del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de México. Que sigamos viendo al pueblo, no a los de arriba, porque cuando al pueblo le va bien, a todos les va bien”, destacó.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, puntualizó la ventaja que tiene Claudia Sheinbaum para llegar a dirigir al país, y aunque pidió a la militancia no confiarse, los invitó a ser parte de la historia para llevar a la primera mujer a la Presidencia de la República.

“No debemos confiarnos, vamos muy arriba, pero hay que seguir participando porque es algo único lo que nos tocó vivir, después de lograr que Andrés Manuel llegara a la Presidencia, ahora vamos a ser protagonistas de que, por primera vez en la historia, tengamos una mujer Presidenta”, afirmó.

El Senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, resaltó por su parte que no sólo se trata de que llegue una mujer, sino la mejor y más preparada.

“Es un honor estar con la mejor porque Claudia Sheinbaum es la mejor, no solamente es tiempo de mujeres, es tiempo de las mejores mujeres. Imaginen ustedes qué momento, tenemos a la mejor precandidata porque es la mejor preparada, es una mujer científica, ambientalista, es una mujer que ha dado resultados en los cargos de Gobierno que ha desempeñado, es una mujer que sabe ganar elecciones”, manifestó.

Mucha alegría y entusiasmo en Jilotepec, Estado de México. Nuestro movimiento representa la honestidad, resultados y amor al pueblo. pic.twitter.com/3AVu95YeV6 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 16, 2023

Al acto también asistieron el coordinador de Vinculación con Organizaciones Civiles, Gerardo Fernández Noroña; Martha Guerrero Sánchez, presidenta de Morena en el Estado de México; José Alberto Couttolenc Buentello, dirigente estatal del PVEM; Óscar González Yañez, dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT); y Raúl Morón Orozco, coordinador estatal de Claudia Sheinbaum en el Estado de México.

Como parte de su gira, la precandidata presidencial de Morena, PT y PVEM viajará mañana al estado de Aguascalientes para tener un encuentro a las 11:00 horas con la militancia del municipio de Jesús María, en la Plaza Principal Benito Juárez.