Miles de vuelos en EU son cancelados por tormenta invernal que amenaza a 80 millones

Miami, 16 ene (EFE).- Cerca de 80 millones de personas que viven en el sureste de Estados Unidos están este domingo bajo alerta por una fuerte tormenta invernal que ha dejado ya sin electricidad a cerca de 240 mil clientes y ha obligado a cancelar miles de vuelos.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) pronosticó fuertes nevadas principalmente en los estados de Georgia, las Carolinas, Tennessee y Virginia debido a un frente frío que se desplazará a lo largo del día hacia el noreste y la parte baja de los Grandes Lagos, hasta llegar a Canadá el martes.

Los primeros efectos se sienten ya en Georgia y Carolina del Norte, donde se han cancelado más de un medio millar de vuelos en el aeropuerto internacional de Charlotte, o el 91 por ciento de los previstos, según la web especializada FlightAware.

Ya lo había anticipado el NWS, que había indicado que esta “importante” tormenta invernal tendría “impactos significativos” en los viajes entre el domingo y el lunes en el este de Estados Unidos, donde las mayores nevadas se prevén a lo largo de los Apalaches y las heladas en las Carolinas.

La tormenta también ha afectado el suministro de electricidad en la región, según la web PowerOutage, que informa de los apagones en EU.

The latest key messages for the expansive winter storm across the eastern U.S. Impacts will be felt across 20 or more states from the eastern Tennessee Valley into the Carolina Piedmont, then northward across the Appalachians, Mid Atlantic, and Northeast. pic.twitter.com/n2M0WLdZSe

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 16, 2022