Marvel sorprende al liberar cuatro escenas eliminadas de la película Eternals

Ciudad de México, 16 de enero (RT).- Marvel lanzó hace unos días cuatro escenas eliminadas de la película de superhéroes Eternals, que esta semana llegó al catálogo del servicio de streaming Disney+. Cada una está titulada de manera diferente, y desarrollan diálogos que tenían como propósito añadir algo más de profundidad a algunos de sus numerosos protagonistas. La cinta, basada en el cómic homónimo, cuenta la historia de una raza alienígena inmortal que emerge para proteger la Tierra de sus contrapartes malvadas, los Deviant o Desviantes.

Una de las escenas, “Small Talk”, tiene lugar en los primeros minutos de la película y se desarrolla en el museo de historia natural donde trabaja el humano Dane Whitman, protagonizado por Kit Harrington. Allí se topa con la eterna Sprite (Lia McHugh), quien le avisa que su relación sentimental con Sersi, otra miembro de los Eternals, le puede traer problemas. Le revela cómo algunas reliquias del museo están inherentemente vinculadas a su raza y muestra que el cráneo de un dinosaurio era en realidad un Deviant, insinuando que ellos ayudaron a su extinción.

