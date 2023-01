Molesto, AMLO toma distancia de Mejía Berdeja: “Nadie use mi nombre, apoyo encuesta”

El mandatario federal reiteró su apoyo a quien gane mediante el método por el cual su partido, Morena, elige a la o el candidato. Además, anunció que el General Luis Rodríguez Bucio será el nuevo Subsecretario de Seguridad.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- “Se fue Ricardo Mejía [Berdeja]. Ahora sí que no me dio ni el adiós. Nada más me mandó un papel”, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, visiblemente molesto con quien fuera Subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Mejía Berdeja renunció a su cargo en el Gobierno federal –a pesar de que el Presidente lo arropó públicamente– argumentando fraude en la encuesta de Morena. El Partido del Trabajo (PT) lo convirtió en su candidato al Gobierno de Coahuila, lo que provocará división en las fuerzas de izquierda en esa entidad. El exfuncionario pretende ser Gobernador apostando contra el Senador Armando Guadiana Tijerina, el abanderado de Morena.

El viernes, el exsubsecretario inició campaña arropado por la cúpula del PT en Coahuila y al grito de “¡Viva Andrés Manuel López Obrador, viva la Cuarta Transformación!”. No a todos les hizo gracia, porque competirá contra Morena, el partido fundado por el mismo Presidente. Y hoy quedó claro que tampoco a López Obrador le hizo gracia.

Coahuila ha sido gobernado durante casi cien años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 2023 había la oportunidad de romper con ese poder hegemónico, pero la división causada por el PT y Mejía Berdeja reduce esa la posibilidad.

“Quiero también aclarar que yo no me meto en cuestiones partidistas, pero en lo que corresponde al partido del cual tengo licencia, hay un procedimiento que yo apoyo porque fui el creador cuando fui dirigente de ese partido: de que se eligiera a los candidatos mediante encuestas, que fuese el pueblo el que los eligiera y quien triunfara fuese el candidato y se respetara, y se apoyara la decisión”, dijo el Presidente.

“Es el único partido que tiene ese método de elección”, agregó. “Seguramente en el bloque conservador, pues ahí va a llevar mano Claudio X. González. Pero acá decide la gente mediante encuestas, se le pregunta a la gente si conoce a los posibles candidatos, qué opinión tiene de ellos; si son honestos, si están cercanos a la gente, y se les pregunta si les gustaría que fuesen los candidatos y el que sale mejor evaluado, a ese es al que se le apoya”.

“Entonces esto lo reitero para que nadie use mi nombre. Yo apoyo a quien triunfa de manera democrática, mediante el levantamiento de una encuesta”, sostuvo López Obrador, en franco reclamo a Mejía Berdeja.

Luego anunció: “Y ya se nombró al nuevo Subsecretario de Seguridad. Es el General Luis Rodríguez Bucio. Él es el nuevo Subsecretario de Seguridad. Él era el Comandante de la Guardia Nacional. Hizo muy buen trabajo como Comandante de la Guardia Nacional y ahora va a ser Subsecretario de Seguridad Pública y le tenemos al General Bucio toda la confianza y en su lugar como Comandante de la Guardia nacional va a desempeñarse el General David Córdova Campos, va a ser el próximo Comandante de la Guardia Nacional”.

El pasado viernes, en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Ricardo Mejía Berdeja defendió su decisión de buscar la gubernatura de Coahuila por el Partido del Trabajo. Por su parte, Armando Guadiana Tijerina criticó en el mismo espacio a quien será su rival en las elecciones estatales de este año por no haber respetado la encuesta de Morena.

El exsubsecretario afirmó que luchará en contra del “Moreirato” que tiene “secuestrado” al estado. En tanto, Armando Guadiana Tijerina, el candidato de Morena, aseguró que las acciones del ahora exfuncionario sólo beneficiarán al Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien mantiene en la entidad uno de sus dos últimos bastiones.

“Les va a durar muy poco la fiesta [al PRI], nosotros vamos a ir por el voto de todos, nosotros representamos a una opción que convence a todos los sectores, clases medias, incluso gente del PAN que no está de acuerdo con la alianza, ciudadanos que tampoco les llena el ojo el prospecto del PRI que es parte del moreirato, hay un realineamiento político, me parece que es una lectura inicial decir ‘se va a dividir’ como si todo el mundo fuera dueño de los votos, no, hay nuevos actores y la gente va a optar por un abanico de opciones más amplio” dijo Mejía en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez.

Por su parte, Guadiana Tijerina lamentó que Ricardo Mejía no haya respetado las encuestas de Morena —que lo colocaron en tercer lugar detrás de Guadiana Tijerina y de Luis Fernando Salazar — y haya decidido salir del movimiento para buscar la candidatura en otro partido.

“Realmente nos tiene sin cuidado, los morenistas y la gente que realmente quiere un cambio verdadero en Morena vamos a seguir luchando y vamos a lograr el cambio en Coahuila. Al irse por otro partido lo único que está haciendo es hacerle el favor al PRI porque a nosotros nos quita algunos puntos, que esperemos no sean suficientes para que nos ganen. Realmente es una pena que le haya ganado la pasión, se le convirtió en una obsesión y la razón no le llegó, y entonces no respetó tampoco la palabra que nosotros firmamos en el Comité Ejecutivo de Morena todos los aspirantes. Es una pena que suceda eso en una persona independientemente del partido donde se haga”.

El también Senador indicó que Morena no falló con sus procesos de elección de candidatos, sino al contrario, Ricardo Mejía no respetó los procesos del partido ni los compromisos que firmó.

“No falló nada, lo que pasa es que este señor no respetó la encuestas, las encuestas con las que se han definido todas las candidaturas de Morena […] Él [Mejía Berdeja] no respetó la formalidad que firmó ante medio Delgado y nosotros”.

Pero Mejía Berdeja dijo sentirse contento por haber participado en el Gobierno del Presidente López Obrador y reiteró que su postulación por el PT se debe a una demanda de la ciudadanía.

“Contentos, cumplimos un ciclo con la satisfacción del deber cumplido de participar en un gobierno histórico como el del Presidente López Obrador y hoy, atendiendo a una demanda de mis paisanos de participar, pues escribimos un acuerdo con el Partido del Trabajo para que el movimiento coahuilense, que es la asociación que a mí me ha venido respaldando, pueda hacer una alianza con el PT para postular una opción en el próximo proceso electoral”.

El exsubsecretario de Seguridad Pública afirmó que es “el genuino opositor al Moreirato”, motivo por el cual a otros candidatos “no les gusta” que tenga la posibilidad de aparecer en la boleta electoral.

“Hicieron lo que quisieron, que yo fui tercero, que nadie me conoce, entonces cuál es la preocupación si el candidato que traen es tan popular. La realidad es que quien vaya a Coahuila y pregunte en diálogos directos con la gente y vea el trabajo que hay abajo sabe que el genuino opositor al moreirato es tu servidor. Eso es lo que la gente de Coahuila quiere oír, más allá de que si tú representas simbólicamente o nominalmente un partido de oposición, pues si no eres un opositor de a de veras, pues la gente necesita opciones de la oposición, por esa razón no les gusta que podamos estar nosotros en la boleta electoral”.

Ricardo Mejía recordó que el Presidente López Obrador expresó que “está en su derecho y es libre” de participar en la elección y aseguró que no entrará en dimes y diretes con Guadiana Tijerina, el candidato de Morena.

“El Presidente no pone candidatos. Él mismo dijo que yo estaba en mi legítimo derecho y yo a eso me acojo […] No quiero entrar en dimes y diretes, sé que por ahí ya está empezado a atacarme, pero nosotros nuestro respeto a él, pero yo creo que él debería enfilarse hacia los Moreira si es realmente un candidato de oposición”.

En tanto, Armando Guadiana Tijerina indicó que el Presidente López Obrador, como líder moral de Morena, “debió ser más contundente” para hacer entrar en razón a Mejía Berdeja.

“A mí realmente me tiene sin cuidado, si este hombre se va a otro partido, pues que se vaya, lo único que va a ser es hacerle el favor al PRI en otro partido, pero ya es decisión de cada quien”.

El candidato de Morena afirmó que el único propósito que tiene el PT al nombrar a Mejía Berdeja como su abanderado es sostenerse en un estado donde no tiene presencia.

Adjunto documento de renuncia. pic.twitter.com/FoPdsN6YBA — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) January 13, 2023

“Lo único que quieren es sostener al partido porque traen apenas dos puntos en el estado, claro, el policía acapulqueño (como llamó a Mejía Berdeja) les va a aportar más, les va a mantener el registro que ese es el objeto para seguir luchando en el 2024”.

Guadiana Tijerina dijo que en diferentes ocasiones trató de comunicarse con Ricardo Mejía, pero nunca obtuvo respuesta

“Yo siempre lo busqué, le hablé varias veces, le mandé mensaje y nunca me contestó. Yo tuve toda la humildad, la decencia, hice de lado todo tipo de soberbia en bien de Morena, en bien del movimiento, pero nunca nos contestó”.

En el Estado de México y Coahuila, los dos últimos bastiones que le quedan al PRI, habrá elecciones de Gobernador el próximo año, por este motivo, tal y como sucedió en la capital mexiquense, el pasado 26 de junio, los líderes de Morena encabezaron un evento masivo que marcó el inicio de su estrategia electoral para tratar de arrebatarle al Partido Revolucionario Institucional (PRI) uno de los últimos bastiones históricos que le quedan: la gubernatura de Coahuila. La disputa de este territorio clave será en los comicios del 2023, pero el oficialismo busca desde ahora tomar la delantera en la contienda.