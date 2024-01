Vacunas COVID y los refuerzos

https://youtu.be/6owP52TWb4s

El Doctor Dan Hung Barouch, director del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Beth Israel Deaconess Medical Center y profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard declaró en una reciente entrevista:

“Pfizer está luchando porque no hay suficientes personas que están recibiendo la vacunas anual contra el COVID. El problema es que los refuerzos no son muy efectivos”

“La impresión inicial de que estas vacunas eran un 95 % efectivas contra la infección sintomática y un 100 % efectivas contra una enfermedad grave ya no es precisa”,

El Dr Barouch aseguró que la mejor vacuna será la que logre disminuir la transmisión del virus SARS-CoV-2. Las frecuentes mutaciones dando origen a nuevas variantes y sub-variantes obligan a crear, a diseñar vacunas de cobertura amplia que de manera adicional disminuyan la transmisión comunitaria. La conducta atípica de este virus nos obliga a modificar la estrategia de diseño de vacunas usada para virus cíclicos o estacionales.

No es casual que se haya iniciado una estrategia de comercialización fuera del mercado norteamericano debido a una inesperada baja aceptación del nuevo refuerzo. Solo fue aceptada por el 18.3% de la población adulta. Incluso entre los grupos de alto riesgo en los Estados Unidos la vacuna ha sido aceptada solo por el 22% de las personas.

Este refuerzo vacunal tiene como objetivo incrementar la respuesta inmune ante la nueva sub-variante de omicron JN.1 conocida como “pirola”. Recordemos que la variante Omicrón fue identificada desde el 26 de Noviembre de 2021 y gran parte de la población se ha infectado con ella.

Este nuevo refuerzo incrementa la respuesta inmune para SARS-CoV-2, sin embargo se ha documentado que después de 4 meses esta respuesta inmune regresa al nivel anterior.

Desde que se conoció que la inmensa inversion para crear una vacuna de refuerzo monovalente no estaba teniendo el recibimiento que se había programado, el ver como inversionistas vendían sus acciones y el valor en la bolsa de laboratorios Pfizer caía, se contempló la posibilidad de venderla en mercados fuera de los Estados Unidos.

Es por ello que se analizaron opciones de comercialización radicalmente diferentes a las que se observaron desde el 23 de Agosto de 2021 cuando la FDA autorizó la vacuna Pfizer para uso de emergencia, se busca ahora distribuir la vacuna en países en desarrollo, algo que se evitó con la vacuna original. Se intenta recuperar, aunque sea parcialmente la inversión para este nuevo refuerzo.

Como acertadamente lo señala el doctor Barouch en entrevista con la periodista especializada en ciencia Faye Flam la única vacuna COVID en el catalogo que ha demostrado disminución de la transmisión es la vacuna inhalada producida y comercializada, ampliamente en oriente por laboratorios CanSino Bio.

Como lo hemos platicado desde el inicio de la pandemia COVID-19 la batalla geopolítica por dominar el mercado de las vacunas creó una barrera informativa e incluso motivó entorpecimiento para la comercialización de vacunas que no fueran las producidas en los Estados Unidos. Como lo menciona el maestro Aris Katzourakis, paleovirólogo de la universidad de Oxford “las únicas naciones que han logrado estabilizar la transmisión comunitaria del virus SARS-CoV-2 son algunas de oriente”

Debemos ser muy respetuosos y procurar mantener conversaciones científicas pulcras que no permitan ideologías políticas, económicas o personales desviando la conversación que debe tener como único objetivo el mayor beneficio para las personas. Es por ello que quienes ejercemos la medicina dedicamos nuestra vida profesional a servir a quienes deciden confiar en nosotros, debemos honrar esa confianza siempre, sin excepción.

