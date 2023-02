Juez da la razón a Berenice y la absuelve del homicidio de su expareja en Querétaro

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– Bajo el grito de “¡legítima defensa!” y fundida en un largo abrazo con su madre, la joven Berenice López Jiménez fue absuelta y quedó en libertad, luego de estar encarcelada por un año tras ser acusada por el homicidio de su novio, José Uriel Rivera, quién la violentaba.

Berenice López Jiménez, de 27 años de edad, se encontraba privada de su libertad en el Cereso de Querétaro, a pesar de que demostró que mató accidentalmente a su pareja, en un acto de legítima defensa.

“Berenice sufrió violencia física y psicológica, misma que la familia de él tenía conocimiento y la convenció de no denunciar para no generar ninguna prueba de las agresiones que vivía. Durante su relación, él enfermó de Coronavirus, por lo que su misma familia no lo aceptó en casa y Berenice accedió a que viviera con ella”, explicó la familia de la joven en un comunicado.