Álvarez Máynez no despierta interés en las encuestas, ni en las búsquedas en Google

Ciudad de México, 16 de febrero (SinEmbargo).– A Jorge Álvarez Máynez, el “candidato de lo nuevo”, como lo ha llamado su partido Movimiento Ciudadano, ha transitado en los primeros 15 días de la intercampaña no solo con polémicas y exabruptos a cuestas, sino que ha pasado desapercibido entre el electorado que apenas lo conoce, como muestran las encuestas, y mucho menos lo busca en la red, como reflejan las métricas de búsqueda en Google.

Ni siquiera en su polémica más reciente, el político emecista —que en su breve carrera ha estado en los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Nueva Alianza,ligado a la maestra Elba Esther Gordillo; y el Revolucionario Institucional (PRI)— ha acaparado la atención en la red, de acuerdo con las cifras de Google. Ese momento fue aquel video que protagonizó en un palco durante un partido de fútbol.

En la grabación se ve presuntamente bajo la influencia del alcohol al candidato presidencial más joven en la historia de México burlándose de las autoridades electorales, lo cual le generó críticas sobre su forma de hacer campaña, al momento que las encuestas nacionales lo posicionan como un personaje que no levanta ni siquiera el 10 por ciento de preferencia de voto, y que hasta al momento no ha logrado imponer ningún tema sobre la mesa.

El abanderado de Movimiento Ciudadano fue elegido después de que la corta campaña del Gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, llegara a su fin en medio de una pugna por el Ejecutivo local. Mientras que el regiomontano había logrado posicionarse hasta con un 19 por ciento de preferencia –a tan sólo 10 puntos de distancia del segundo lugar, Xóchitl Gálvez Ruiz de la coalición PAN-PRI-PRD–, Álvarez Máynez no ha podido rebasar el umbral de los 10 puntos.

Todas las encuestas consultadas –Mitofsky, Mendoza Blanco, Enkoll, De las Heras– coinciden en un declive de la preferencia de voto por candidato una vez que Samuel García se bajó de la contienda. De tener una preferencia electoral de entre 6 y hasta 19 puntos, pasó a tener una de entre 2 y 6.5. Por ejemplo, la primera encuesta elaborada por SIMO para Grupo Expansión dada a conocer este jueves muestra que de cada 10 (60 por ciento) votantes elegirían a Claudia Sheinbaum. Por su parte, Xóchitl Gálvez recibiría el apoyo de una cuarta parte del electorado (25 por ciento), en tanto que Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano se encuentra en tercer lugar con el 3 por ciento.

“Las precampañas [en las que Álvarez Máynez tardó en sumarse] sí influyen, sí hay cosas que se están moviendo, sobre todo el conocimiento obviamente arranca Jorge Álvarez Máynez pues con un porcentaje bajo, pero también este porcentaje corresponde no solamente a que empieza tarde la carrera, sino que también pues no es Gobernador de un Estado” y por lo tanto tiene menor visibilidad, notó Heidi Osuna, directora en la casa encuestadora Enkoll.

No sólo se trata de repuntar en intención de voto, sino el hecho de que a nivel nacional, Álvarez Máynez sigue siendo un personaje desconocido por gran parte de la población. La encuestadora Enkoll publicó a finales de enero que el legislador tenía sólo 22 puntos porcentuales de conocimiento, mientras que Gálvez se posicionaba lejos en un segundo lugar con 74 por ciento de conocimiento, y Claudia Sheinbaum Pardo, candidata presidencial del oficialismo, lideraba con un 83 por ciento.

“Lo que sí vemos, al menos en intención de voto, es que ha sido muy estable la intención de voto tanto de Claudia Sheinbaum como de Xóchitl Gálvez, y Movimiento Ciudadano con Samuel García había sido muy estable: 15, 14, 17 puntos; y se desploma ahorita sin Samuel García”, recalcó Osuna.

“Álvarez Máynez se va a recuperar conforme la gente lo empiece a conocer. Y quienes vemos que capitalizan este voto que ya no tiene Movimiento Ciudadano en estos momentos es tanto la izquierda como la derecha: Claudia Sheinbaum suma cinco puntos, y Xóchitl Gálvez (…) pero no ha pasado nada que realmente sacuda al electorado para que realmente empiecen a cambiar las preferencias, y todavía falta mucho, todavía las campañas no inician. Vamos a ver si una vez que empecemos escuchar propuestas [de los candidatos] si se van a mover los números –que es muy probable, que sí puede pasar– o que se consolidan las preferencias, o si estas preferencias cambian”.