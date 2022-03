Corte Internacional exige a Rusia suspenda “de forma inmediata” la guerra en Ucrania

La Haya, 16 de marzo (EFE).- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) exigió este miércoles a Rusia, por trece votos a dos, “suspender de forma inmediata las operaciones militares” en Ucrania.

Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamamiento a Moscú y a Ucrania para que se “abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte”.

El tribunal se alineó hoy con la hipótesis de Ucrania y dictaminó que “en principio” es competente para juzgar el caso, aunque Rusia tendrá más adelante el derecho de presentar una moción para disputar la jurisdicción de la corte.

Las órdenes dictadas hoy por los jueces son medidas cautelares que, en teoría, se deberían aplicar hasta que se juzgue el fondo del caso. Es decir, hasta que la CIJ analice si Moscú ha malinterpretado la convención contra el genocidio, un proceso judicial que llevaría años.

No obstante, está por ver si Rusia obedecerá la orden del tribunal, pues aunque sus decisiones son vinculantes, la CIJ no dispone de una fuerza policial que haga cumplir sus sentencias, sino que depende de la voluntad de los estados implicados.

Cuando un país ignora las órdenes de la CIJ, el Estado afectado puede recurrir al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para “hacer recomendaciones o decidir qué medidas deben adoptarse para dar efecto a la sentencia”, se dice en el artículo 94 de la carta de la ONU.

Sin embargo, Rusia podría usar su derecho a veto como miembro permanente y bloquear cualquier iniciativa que se presente en el Consejo de Seguridad de la ONU.

OPERACIÓN EN UCRANIA SEGÚN LO PLANEADO: PUTIN

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, insistió este miércoles en que la “operación militar especial” en Ucrania se está desarrollando según lo acordado y “de forma exitosa”.

En una conferencia sobre medidas económicas de apoyo a las regiones, Putin dijo que la intervención “se está desarrollando de forma exitosa, de estricto acuerdo con los planes aprobados”, según informaron las agencias rusas, y agregó que no tiene “intención de ocupar” Ucrania.

Putin afirmó que “era solo cuestión de tiempo” que Ucrania lanzase un “asalto masivo” al Donbás y después sobre Crimea, y que las Fuerzas Armadas rusas lo han evitado con la operación iniciada el pasado 24 de febrero en Ucrania.

En cuanto a la situación económica en Rusia, Putin aseguró este miércoles que la economía rusa se adaptará al nuevo escenario de sanciones internacionales, si bien admitió que habrá más inflación y desempleo, por lo que ha decidido aumentar el salario mínimo y los sueldos de los empleados públicos.

“El aumento de los precios está afectando de forma seria a los ingresos de la población. Por tanto, en un futuro próximo tomaremos la decisión de aumentar todos los pagos sociales, incluidos las pensiones” y también el salario mínimo, indicó el Jefe del Estado ruso.

Las nuevas realidades causadas por las sanciones internacionales, reconoció Putin, llevarán a cambios estructurales en la economía rusa, pero ésta tiene suficientes ingresos y solidez para mantenerse, afirmó.

Además, aseguró que las sanciones internacionales han supuesto un duro varapalo a la economía internacional y han tenido un impacto negativo en las naciones occidentales y en Estados Unidos, y las calificó de “agresión”.

“Las decisiones dirigidas a empeorar las vidas de millones de personas tienen todos los signos de agresión por medios económicos y políticos”, aseveró el Presidente de Rusia.

