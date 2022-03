Putin insiste en que la operación militar en Ucrania se desarrolla “de forma exitosa”

Rusia, 16 de marzo (EFE).- El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, insistió este miércoles en que la “operación militar especial” en Ucrania se está desarrollando según lo acordado y “de forma exitosa“.

En una conferencia sobre medidas económicas de apoyo a las regiones, Putin dijo que la intervención “se está desarrollando de forma exitosa, de estricto acuerdo con los planes aprobados”, según informaron las agencias rusas, y agregó que no tiene “intención de ocupar” Ucrania.

Putin afirmó que “era sólo cuestión de tiempo” que Ucrania lanzase un “asalto masivo” al Donbás y después sobre Crimea, y que las Fuerzas Armadas rusas lo han evitado con la operación iniciada el pasado 24 de febrero en Ucrania.

En cuanto a la situación económica en Rusia, Putin aseguró este miércoles que la economía rusa se adaptará al nuevo escenario de sanciones internacionales, si bien admitió que habrá más inflación y desempleo, por lo que ha decidido aumentar el salario mínimo y los sueldos de los empleados públicos.

“El aumento de los precios está afectando de forma seria a los ingresos de la población. Por tanto, en un futuro próximo tomaremos la decisión de aumentar todos los pagos sociales, incluidos las pensiones” y también el salario mínimo, indicó el Jefe del Estado ruso.

