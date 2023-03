Fiscal: “Algunas” de las 6 mujeres desaparecidas en Celaya fueron halladas sin vida

Los hallazgos se realizaron en la zona Laja-Bajío, en el estado de Guanajuato; hasta el momento, la Fiscalía de la entidad no ha dado detalles de las identidades de las víctimas.

Guanajuato/Ciudad de México, 16 de marzo (ZonaFranca/SinEmbargo).- El Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, informó que derivado de operaciones realizadas en la zona Laja-Bajío, algunas de las mujeres de Celaya que se encontraban desaparecidas fueron privadas de la vida.

“En las últimas 16 horas se han llevado una serie de operaciones en la zona Laja-Bajío donde lamentablemente hemos encontrado indicios de que fueron privadas de la vida algunas de ellas”, dijo Zamarripa.

Agregó que derivado de estos operativos en la zona, hay al menos 12 personas detenidas y varios materiales que les fueron asegurados.

“Nosotros tenemos muy claro que la circunstancia por las cuales ellas fueron privadas de su libertad inicialmente, y después de algunas de ellas privadas privadas de la vida. Es un hecho muy grave que desde luego tendremos que llegar hasta las últimas consecuencias y de ahí el despliegue que hemos hecho”, recalcó.

A pesar de dar a conocer dicha información, el titular de la Fiscalía General del estado (FGE) no dio a conocer las identidades de las víctimas; sin embargo, también dijo que más tarde se emitirá el comunicado con detalles sobre los acontecimientos.

El pasado 14 de marzo, el Protocolo Alba en el estado de Guanajuato informó el hallazgo con vida de Sandra Martínez Cruz, una de las siete mujeres desaparecidas en el estado durante la semana pasada.

La entidad gubernamental subió una imagen a sus redes sociales, donde informó la desactivación del protocolo de búsqueda luego de que se reportara el hallazgo de la mujer; sin embargo, no se brindaron mayores detalles sobre el lugar y momento exacto.

Con la localización de Sandra Martínez, aún había otras seis mujeres sin localizar, además de otra ficha de búsqueda para Juana Cecilia Paredes González, hermana de una de las desaparecidas.

Las mujeres reportadas como desaparecidas eran Paulina Berenice Reséndiz, de 25 años; Mariana Gutiérrez, de 19; Yoselin Daniela Zamorano, de 20; Sandra Daniela Paredes, de 24; Gabriela Barbosa, de 48, y Rosa María Pérez, de 42.

— Con información de Jessica de la Cruz