Cuatro personas mueren y varias resultan heridas durante tiroteo en fiesta de Alabama

Estados Unidos, 16 de abril (AP).- Cuatro personas murieron y varias resultaron heridas en un tiroteo el sábado en la noche en Alabama, informaron las autoridades.

El suceso ocurrió en la zona de Dadeville, reportó la emisora WRBL-TV. Al parecer los disparos estallaron durante una fiesta de cumpleaños de un adolescente en un estudio de danza, dijo la emisora, que mostró cinta policial y gran cantidad de agentes alrededor del Mahogany Masterpiece Dance Studio.

La agencia policial local difundió muy poca información sobre el suceso. Dijo que el hecho ocurrió a eso de las 22:30 horas. No hubo informes sobre cuál fue la causa de la balacera y no se informó si alguien había sido detenido.

El pastor Ben Hayes, capellán de la policía de Dadeville y del equipo de futbol americano escolar local, dijo que la mayoría de las víctimas eran adolescentes porque el tiroteo ocurrió en una fiesta de cumpleaños para un joven de 16 años. Indicó que el hecho ha estremecido a la comunidad, donde la violencia armada es sumamente inusual.

“Uno de los jóvenes que murió era uno de nuestros atletas más talentosos y era un gran tipo. Yo conocía a muchos de estos jóvenes. Dadeville es un pueblo pequeño y esto nos afectará a todos”, aseveró.

La Gobernadora de Alabama, Kay Ivey, lamentó el suceso.

This morning, I grieve with the people of Dadeville and my fellow Alabamians. Violent crime has NO place in our state, and we are staying closely updated by law enforcement as details emerge.

— Governor Kay Ivey (@GovernorKayIvey) April 16, 2023