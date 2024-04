ENTREVISTA ¬ Piña pudo esperar a que pasara la elección para investigar: Celia Maya

En entrevista con “Los Periodistas”, Celia Maya García, integrante del Consejo de la Judicatura Federal, aseguró que la denuncia en contra del Ministro en retiro Arturo Zaldívar se ha convertido en un asunto político debido a que se presentó en medio del proceso electoral.

Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).- La Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, pudo esperar a que pasaran las elecciones federales del próximo 2 de junio para iniciar la investigación en contra del Ministro en retiro Arturo Zaldívar, afirmó Celia Maya García, integrante del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

En entrevista con “Los Periodistas”, la Consejera Celia Maya reiteró que la queja, presentada de manera anónima el pasado 8 de abril, podía esperar para evitar que el asunto se politizara tal y como ha ocurrido.

“La queja está presentada, no sabemos de dónde vino, pero ella (Norma Piña) podía decir: ‘como no sé de donde vino por eso archivo’”.

-“¿No podía archivarla?”, preguntaron “Los Periodistas”.

-“Podía dejar que esperara a lo mejor tantito”.

-“¿Sí pudo esperar a que pasara la elección?”, le cuestionaron.

-“Sí podía. Lo que pasó es lo que estamos viendo en los medios, lo que se dice y se está comentando, pues sí,

se politizó el asunto y a lo mejor no era tan necesario que esto ocurriera. Pudo esperarse”.

El pasado 8 de abril, con base en un documento anónimo, presentado sin pruebas, la Ministra presidenta de la SCJN ordenó iniciar una investigación contra Arturo Zaldívar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial, en cuyo escrito de denuncia se involucra también a jueces y magistrados, así como al exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y a Netzaí Sandoval, asesor de la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

La investigación involucra a jueces y magistrados quienes supuestamente habrían desechado amparos promovidos contra obras emblemáticas como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Tras darse a conocer la denuncia, el Ministro en retiro Arturo Zaldívar afirmó que la SCJN carece de un marco jurídico para sancionarlo y aseguró que las acusaciones en su contra sólo demuestran que es un “problema político electoral” para demeritar al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Este día, en conferencia de prensa, Zaldívar anunció que pedirá un juicio político contra Norma Piña al afirmar que la denuncia es “por la probable comisión del delito en contra de administración de justicia, porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la Ministra [Norma] Piña conmigo”.

“Nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la Ministra presidenta de la Suprema Corte con fundamento en el Artículo 7 fracciones I y III de la Ley Federal de Responsabilidad de los servidores públicos, por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas como lo es la autonomía del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su organización y la determinación de su presidencia; así como por violaciones a derechos humanos e injerencia en los procesos electorales por la dolosa filtración del auto admisorio”, declaró.

Al respecto, la Consejera Celia Maya afirmó que este hecho en específico ha generado molestia al interior del Poder Judicial.

“Sí veo que hicieron una queja armada como una denuncia señalando hechos pasados. Realmente un hecho de esta envergadura sí lastima al Poder Judicial […] La queja en sí misma está molestando a mucha gente del Poder Judicial, no sabemos si de verdad hayan ocurrido esas cosas, a mí me parece que de todas formas el Poder Judicial sale golpeado con esto”.

Finalmente, Celia Maya señaló que este tipo de hechos deben servir como experiencia al Poder Judicial para poder resolver estas problemáticas de mejor manera en el futuro.

“Esto nos hace pensar mucho sobre qué está ocurriendo en el Poder Judicial. Si esas cosas tienen aunque sea un poquito de verdad no debemos permitir que pasen, y si no, tienen nada tienen que servirnos de experiencia para ver cómo reglamentamos lo de las quejas de manera que este tipo de situaciones no afecten a la gente mientras están en una investigación”.

