Encinas se queda como encargado de despacho de Segob; AMLO confirma que Adán se fue

Casi de forma paralela a la explicación del Presidente, el ahora extitular de la Segob compartió su carta de renuncia en sus redes sociales, en la cual expresó su gratitud a la población y a López Obrador.

Ciudad de México, 16 de junio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó esta mañana la renuncia de Adán Augusto López Hernández al frente de la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte de sus aspiraciones por la candidatura de Morena para las elecciones presidenciales de 2024.

Ante la pregunta expresa de periodistas que acudieron a la tradicional “mañanera”, el mandatario federal apuntó que fue la tarde del jueves 15 de junio cuando el ahora exsecretario le presentó su separación del cargo.

“Se da esta renuncia en la circunstancia que estamos viviendo de que hay miembros del gabinete que van a participar en procesos, en este caso para ser coordinadores de la transformación de México”,expuso el Presidente recalcando que el término de la gestión de Adán Augusto no está ligada a un mal desempeño.

El Jefe del Ejecutivo federal también destacó que hasta ahora no hay un relevo oficial para cubrir la titularidad de la Segob, sin embargo, confirmó que mientras se decide quien será el próximo designado, Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, estará como encargado del despacho de Gobernación.

“No tenemos sucesor, estamos pensando, es que ha habido mucho trabajo. Se va a quedar a cargo del despacho Alejandro Encinas mientras tanto, porque no se puede quedar sin encargado”, destacó.

López Obrador recordó que la renuncia de Adán Augusto se suma a las que ya presentaron también Marcelo Ebrard, a la titularidad de la SRE; Claudia Sheinbaum Pardo, a la Jefatura de Gobierno de la CdMx; y Ricardo Monreal, como Senador y representante de la Jucopo.

Alejandro Encinas se ocupará del despacho de la Segob debido a que, según las propias palabras del Presidente, no puede estar sin alguien al frente.

Todo aquello que tenga que ver con que el respeto a los derechos humanos tendrá siempre un espacio en la Residencia Oficial del Pueblo de México, los derechos culturales también son derechos humanos Gracias subsecretario @A_Encinas_R por la colaboración y cercanía con la cultura pic.twitter.com/wTXZEWglRG — Alejandra Frausto (@alefrausto) June 15, 2023

Hace apenas unas semanas, el propio López Obrador confirmó que Alejandro Encinas Rodríguez fue espiado, tal y como reveló The New York Times el 22 de mayo. Sin embargo, dijo que no se sabe si fue a través de Pegasus y negó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuviera detrás.

Durante su conferencia de prensa matutina del 23 de mayo, se le preguntó si tenía conocimiento del tema. “Sí, [Alejandro Encinas] lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, compartió.

-Pero ¿sí lo espiaron? -cuestionó una reportera.

-No sé -respondió en un principio el mandatario.

-¿Qué fue lo que le comentó entonces? -insistió la periodista.

-Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí. Nada más que de parte de quién si antes todos espiaban y siguen espiando -detalló López Obrador.

Desde Palacio Nacional, afirmó que no se sabe quién cometió el espionaje contra el funcionario, sin embargo, reiteró que no se debe dar importancia a eso. “Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes, en la época de García Luna, cuando nadie decía nada y en México menos. […] Nosotros padecimos de espionaje muchísimo tiempo”, recordó.

ADÁN AUGUSTO SE DESPIDE DE LA SEGOB

Por medio de sus redes sociales, Adán Augusto López Hernández compartió la carta de renuncia que presentó al Presidente López Obrador.

“Dicen que soy un hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quién con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambió el rumbo de la nación. Hace unos minutos, entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional, al Presidente López Obrador”, se lee en su tuit.

En su carta, López Hernández recordó que desde marzo de 2005 colabora junto al ahora Presidente de México.

Dicen que soy un hombre de pocas palabras, pero nunca escatimaré en agradecimiento y gratitud a quién con su ejemplo, trayectoria y lucha, cambió el rumbo de la nación. Hace unos minutos, entregué esta carta personalmente en Palacio Nacional, al Presidente López Obrador. pic.twitter.com/58j51Upj2i — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 16, 2023

“Terminaba marzo de 2005, en plena voragine politica, cuando tuve la oportunidad de acompañarlo en una de sus sencillas conferencias de prensa, en aquel parque de Copilco, donde me preguntó: ‘Adán ¿qué andas haciendo?’, a lo que respondi ‘aquí, respaldándolo frente a la injusticia que quieren cometer’. Esa conversación inocente terminó con una instrucción que parecía fácil: ‘Adán, ven a ayudarme’. Y desde entonces, hasta que la vida me lo permita, pretendo seguir cumpliendola”, destacó en su carta.

El ahora exsecretario comentó que debido a la cercanía y confianza con López Obrador es que varios militantes de Morena han aprendido a ser “diputados, senadores, delegados, activistas, juristas, comunicadores, y por qué no, hasta gobernadores y secretarios”.

“Hoy, yo soy poco más que una consecuencia de la lucha que usted encabeza, y encabezó por décadas. Un ayudante de campo del sol, como diria Pellicer”, agregó.

En la misiva, Adán Augusto explicó que, debido al alta estima que le tiene al Presidente, le fue complejo solicitarle que acepte su separación del cargo, por lo que pidió que, más que una renuncia, sea el Jefe del Ejecutivo el que lo revele del cargo.

Al salir de Palacio Nacional, conversé con @AlfonsoDurazo, presidente del Consejo Nacional de Morena, y le compartí el método por el cual mañana me registraré como aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación. Juntos, seguiremos haciendo historia. pic.twitter.com/CBUtN03cxA — Adán Augusto López H (@adan_augusto) June 16, 2023

“Yo prefiero pedirle que si está en su agrado, me releve de este cargo para asi atender con la tenacidad, los valores, y el compromiso histórico que usted sembrò, elencargo de profundizar la Cuarta Transformación de la vida pública nacional”, siguió.

La carta presentada por el ahora extitular de la Segob finalizó pidiendo a López Obrador que no piense que se va “por algo más grande”.

“Le ruego que no crea que “busco algo mejor o más grande que el privilegio de acompañarle, todo lo contrario. La realidad es que usted ya ha hecho más que suficiente por todas y todos nosotros”, terminó.