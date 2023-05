El Presidente confirma espionaje a Encinas; descarta que la Sedena esté involucrada

El tema del espionaje que sufrió Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, llegó hoy a Palacio Nacional, donde el mandatario mexicano insistió en que su Gobierno no realiza esa práctica.

Ciudad de México, 23 de mayo (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, confirmó la mañana de este martes que Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, fue espiado, tal y como reveló ayer The New York Times. Sin embargo, dijo que no se sabe si fue a través de Pegasus y negó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estuviera detrás.

Durante su conferencia de prensa matutina, se le preguntó si tenía conocimiento del tema. “Sí, [Alejandro Encinas] lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, compartió.

-Pero ¿sí lo espiaron? -cuestionó una reportera.

-No sé -respondió en un principio el mandatario.

-¿Qué fue lo que le comentó entonces? -insistió la periodista.

-Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí. Nada más que de parte de quién si antes todos espiaban y siguen espiando -detalló López Obrador.

Desde Palacio Nacional, afirmó que no se sabe quién cometió el espionaje contra el funcionario, sin embargo, reiteró que no se debe dar importancia a eso. “Lo que hay que estar muy consciente es de que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes, en la época de García Luna, cuando nadie decía nada y en México menos. […] Nosotros padecimos de espionaje muchísimo tiempo”, recordó.

-¿No se sabe si fue con Pegasus este espionaje? -le preguntaron a el Jefe del Ejecutivo federal.

-No -contestó.

-¿Ni lo van a investigar? -soltó la reportera.

-No, es que nosotros no espiamos -subrayó el Presidente de México.

-O sea, ¿usted tiene la certeza de que no fue la Sedena? -se le cuestionó.

-No -confió.

De acuerdo con el político tabasqueño, así se lo hizo saber a Alejandro Encinas. “Nosotros no espiamos, no somos iguales, y no torturamos. En este Gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos”, finalizó.

EL ESPIONAJE A ENCINAS

Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, fue espiado a través del sistema Pegasus mientras llevaba a cabo investigaciones de abusos por parte del Ejército mexicano, reveló ayer una investigación del diario The New York Times.

El trabajo firmado por los periodistas Natalie Kitroeff y Ronen Bergman explica que el funcionario supo de los hackeos luego de que los ataques fueran confirmados a través de un análisis forense de Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto, en Canadá.

Cuatro personas que hablaron con él sobre los ataques detallaron que el celular de Encinas estuvo infectado en varias ocasiones, lo que permitió que los piratas informáticos obtuvieran acceso ilimitado a su vida digital.

Estos actos ocurrieron incluso en 2022, cuando lideraba la Comisión de la Verdad del Gobierno sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Citizen Lab también encontró pruebas de infiltración con Pegasus a los celulares de otros dos funcionarios que trabajan con Alejandro Encinas, quienes también han colaborado en investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

NSO Group, empresa israelí fabricante de Pegasus, analizó los ataques contra Encinas y sus colaboradores, y aseguró que no opera sistemas individuales del malware, sino que indaga denuncias creíbles sobre su uso incorrecto.

“Investigaciones pasadas de NSO han resultado en la cancelación de varios contratos respecto al uso inapropiado de nuestras tecnologías”, agregó la empresa en un comunicado.

Este ataque en particular destaca entre otros que han sido denunciados, ya que se trata de un funcionario de alto rango y que tiene una cercanía con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si alguien tan cercano al Presidente como Alejandro Encinas es vigilado, está claro que no hay un control democrático del programa espía. […] No hay pesos y contrapesos. El Ejército tiene un poder enorme y no tiene supervisión democrática”, dijo Eduardo Bohórquez, director del capítulo mexicano de Transparencia Internacional.