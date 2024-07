Si jueces se someten al voto, que también lo hagan secretarios de Estado: Ministro

El Ministro advirtió que someter los cargos del Poder judicial a una elección podría comprometer a quienes ganen a defender los intereses de quienes impulsaron sus campañas.

Ciudad de México, 16 de julio (SinEmbargo).- Luis María Aguilar, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) criticó el lunes la propuesta de reforma del Poder Judicial presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual establece que ministros, magistrados y jueces puedan ser electos por voto popular. Comentó que, aunque no está de acuerdo, en todo caso también debería elegirse así a los secretarios de Estado.

“No estoy de acuerdo en ninguno de los dos casos: ni que a los secretarios de Estado ni a que los jueces se les elija por el pueblo. Pero si vamos a aplicar esa regla, que se aplique a todos por igual”, mencionó en una conferencia virtual de por Va por Todos Mx, organización de la sociedad civil vinculada al movimiento opositor Marea Rosa.

Por el contrario, el Ministro opinó que los integrantes del Poder Judicial deben llegar a sus puestos por sus capacidades profesionales. “La elección de los jueces, magistrados y ministros debe ser por su calidad profesional, no por su publicidad o popularidad ante las urnas o ante la gente”, explicó.

El Ministro advirtió que someter dichos cargos a una elección podría comprometer a quienes ganen a defender los intereses de quienes impulsaron sus campañas. “Si tienen compromisos, ya no son independientes, y si ya no son independientes, no le sirven al pueblo de México”, indicó.

“Estamos en una situación única. En muchísimos años, quizá en 200 años, no habíamos tenido una problemática tan severa y tan preocupante como la que estamos enfrentando actualmente. Y no solamente lo estamos enfrentando los jueces, magistrados o ministros, sino todo el pueblo mexicano”, sostuvo.

Aguilar manifestó que espera que las y los legisladores entiendan que la independencia de los jueces es una forma de proteger al pueblo de México. “Hay circunstancias que no se deben ni se pueden modificar. Por ejemplo, el principio de elección de poderes, el principio de votación directa en las urnas, creo yo, no puede reformarse”, ni siquiera cuando el Poder Legislativo cuente con la mayoría necesaria para hacer cambios en la Constitución.

Por otro lado, el Ministro defendió que no es un privilegio “tener buenas condiciones” o la inamovilidad en el cargo. “Son principios para que tengan independencia [los jueces]. Yo no sé por qué hay quien ha hecho inclusive sorna de que la independencia de los jueces parece nos da una especie de privilegio especial. No, la independencia es la que favorece que las personas puedan acudir ante un Juez y encontrar una solución justa”, subrayó.

Además, en referencia a la reducción de ministros que propone la reforma, comparó la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos con la de México, y aseguró que en el país el máximo tribunal resuelve miles de asuntos cada año. “Comparando con el sistema judicial estadounidense, donde la Corte Suprema cuenta con nueve ministros, y resuelve entre 90 y 100 asuntos al año, la Suprema Corte de Justicia de México está resolviendo entre 12 mil y 14 mil casos anualmente”, añadió.