México recibió solicitud de EU para extraditar a Caro: AMLO; SRE y Segob decidirán

El narcotraficante enfrenta cargos en California, Nueva York, Texas y Arizona, pero aún no ha sido extraditado debido a recursos de amparo que ha interpuesto; AMLO confirmó que la SRE y la FGR recibieron la solicitud formal de extradición.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE) serán las dependencias que decidirán a qué Corte de Estados Unidos extraditarán al narcotraficante Rafael Caro Quintero.

“Esto [el proceso de extradición] lo ve el Secretario de Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores de acuerdo a los procedimientos legales y convenios de cooperación” entre Estados Unidos y México, comentó durante la conferencia matutina de este martes.

El Presidente López Obrador añadió que antes de que acontezca dicho proceso de extradición, el “Narco de Narcos” aún tiene pendiente procesos legales en el país, esto debido a los amparos que ha promovido, por lo que su situación legal también involucra a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, señaló que la FGR y la SRE ya cuentan con la solicitud formal de extradición realizada por el Gobierno de los Estados Unidos.

“Yo creo que sí, Relaciones [Exteriores] debe tener la solicitud y la Fiscalía lo mismo”.

El pasado 2 de agosto, un Juez federal concendió una suspensión al proceso de extradición para Rafael Caro Quintero tras su arresto el 15 de julio de este año en Choix, Sinaloa.

La resolución que suspende la orden de aprehensión e incomunicación con fines de extradición fue concedida por la Jueza Primero de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de México, Abigaíl Ocampo, informaron medios nacionales.

Con ello, Caro Quintero no podrá ser extraditado hasta que se resuelva el amparo que tramitó.

El pasado 19 de julio, el Juez Francisco Reséndiz Neri, titular del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco y quien otorgó la suspensión provisional de la extradición de Rafael Caro Quintero, se declaró incompetente para continuar con el caso, ya que sería competencia de un Juez de Distrito del Estado de México.

Lo anterior debido a que el acusado se encuentra preso en el penal perteneciente al Estado de México, por lo que dijo que correspondería seguir el caso a una autoridad judicial de dicho estado.

Además, un abogado presentó una nueva demanda de garantías en favor del capo por incomunicación.

De acuerdo con el escrito presentado por el litigante Carlos Enrique García Limón, quien defiende los intereses de una importante cantidad de presos del penal de máxima seguridad “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, el capo no ha podido recibir visitas de sus familiares.

En una demanda de amparo promovida en contra del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y la Directora del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 se reclaman los siguientes actos:

“1. Segregación. 2. incomunicación tanto de familiares como de abogados. 3. No se ha permitido nombrar defensor, lo que atenta con su adecuada defensa”, destaca el escrito.

Un funcionario federal que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones confirmó el domingo a The Associated Press que la notificación se hizo el sábado y que tuvo lugar de forma virtual entre un juez con sede en el Reclusorio Oriente de Ciudad de México y el detenido, encarcelado en la prisión de alta seguridad de Almoloya, a 85 kilómetros al oeste de la capital.

Con la notificación del sábado se inicia el procedimiento legal para lograr la extradición a Estados Unidos, que lleva 30 años intentando sentarle en el banquillo de los acusados. El Secretario de Justicia Merrick Garland dijo el viernes que se buscaría la “extradición inmediata”.

— Con información de AP y Zeta