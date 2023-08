Maru Campos pide en Chihuahua donar libros de texto anteriores para no usar nuevos

La Gobernadora Eugenia Campos Galván comenzará la recolección de libros a partir del 21 de agosto en los planteles escolares y en centros de acopio.

Ciudad de México, 16 de agosto (SinEmbargo).- La Gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, solicitó este miércoles su apoyo a la ciudadanía para la donación de libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que puedan ser utilizados el próximo ciclo escolar.

Al anunciar que la entidad va a elaborar su propio material educativo, la mandataria estatal invitó a los chihuahuenses a participar el 21 de agosto en la colecta de libros de educación básica, correspondientes a los años anteriores.

“Busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores, libros que ya no usen y compártelos”, expresó en un video en redes sociales.

Campos Galván explicó que los libros podrían llevarse a los planteles educativos y diversos puntos de acopio que fueron publicados en las páginas oficiales del Gobierno del estado.

Además, la mandataria destacó que los libros de texto han recibido varias críticas por padres, maestros y especialistas, porque les faltan contenidos básicos y necesarios.

“Por eso en Chihuahua propusimos no entregarlos, escuchamos a los padres de familia y por eso interpusimos una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien determinó por ahora no entregar los libros mientras estudia y resuelve el fondo del asunto”, sosstuvo.

Después de que la Gobernadora de Chihuahua presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se suspendiera la entrega en la entidad, afirmó que respetará lo que diga la ley y la Constitución.

“En Chihuahua siempre hemos respetado nuestras leyes y por supuesto la Constitución, por lo que estaremos pendientes de la decisión de la Corte y acataremos lo que ésta resuelva. A los padres de familia les digo: no voy a permitir que nuestras niña y niños dejen de aprender y dejen de contar con herramientas para cumplir con sus sueños y anhelos. En unos días comienzan las clases y juntos vamos a ayudar a que sí tengan los materiales que requieren para crecer con altas habilidades, conocimientos y capacidades”, declaró.

“Les pido a todos que nos unamos, que trabajemos juntos como sabemos hacerlo, en dos acciones específicas: la primera, necesitamos de su ayuda urgente, busca en tu casa, en la de tu familia, con tus amigos, busca libros de texto de preescolar, primaria y secundaria de años anteriores, libros que ya no usen, compártelos y llévalos a partir del lunes 21 de agosto a las escuelas de tus hijos”, sostuvo.

Además, adelantó que la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) está elaborando de materiales de calidad propios junto a un equipo de docentes, asociaciones de padres de familia y especialistas en educación, así como representantes de los pueblos y comunidades indígenas de la región.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, aseguró el lunes por la mañana que se respetaría la decisión de Luis María Aguilar Morales, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que concedió una suspensión a la Consejería Jurídica de Chihuahua para que los Libros de Texto Gratuitos no sean distribuidos en las escuelas de esa entidad para el ciclo escolar 2023-2024.

López Obrador consideró que el Gobierno federal está ante un caso especial, compuesto por “una Gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua”; así como por “un Ministro deshonesto” que “ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin Libros de Texto a los niños y a los estudiantes de Chihuahua”.