VIDEO: Así fue la participación de las mujeres en la Independencia de México

En entrevista con Café y Noticias, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Isabel Revuelta Poo y Silvia Marina Arrom platicaron sobre la importancia de las mujeres en la Independencia de México.

Ciudad de México, 16 de septiembre (SinEmbargo).- Las historiadoras Isabel Revuelta Poo y Silvia Marina Arrom buscan dar a conocer la historia real de las mujeres que fueron las protagonistas de acontecimientos emblemáticos en la historia del país como la Independencia de México y a quienes no se les ha dado el peso que merecen.

“Afortunadamente los discursos y las narrativas cambian. Eso es lo que tenemos que buscar actualmente, el hecho histórico y darle una narrativa, contarlo y divulgarlo de una manera más abierta, el papel de la mujer con determinación y con una participación protagonista”, compartió la maestra, investigadora e historiadora del Arte Isabel Revuelta Poo, autora de Hijas de la historia, en entrevista con Daniela Barragán en el programa Café y Noticias que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

En Hijas de la historia, Isabel Revuelta Poo escarba en la vida de diez mujeres —entre las que se encuentran Malintzin, Tecuichpo, Sor Juana, la “Güera” Rodríguez, Dolores del Río, entre otras— que fueron parte importante de la historia de México.

Con esta publicación, la historiadora busca honrar la memoria de aquellas mujeres que se atrevieron a cuestionar las costumbres de su época para así cambiar su destino y el rumbo del país.

“La historia hay que entenderla en el tenor en que sucede, no es que esté bien, pero por ejemplo Doña Josefa Ortiz de Domínguez, usar el apellido de alguien más era una costumbre que ahorita nos parece que no es de nadie, pero en esa época era algo que estaba vigente y en el ámbito de las mujeres desafortunadamente no podía ser ella sola, entonces el que tú formaras parte de algo o de ese hombre nos parece terrible ahorita y sí, hay que hablar por lo que hizo por ella misma, no era ninguna chismosa de la historia, era la anfitriona de las conspiraciones, una mujer muy inteligente, muy brillante, no estaba detrás de las puertas […] Hay que recordarlas, hay que hablar de ellas en su momento y lo que hicieron con determinación”, apuntó.

Dentro de Hijas de la historia Revuelta Poo toca la historia de María Ignacia Rodríguez de Velasco, mejor conocida como la “Güera” Rodríguez, personaje que figuró considerablemente en la sociedad colonial mexicana pero de quien se sabe muy poco pues su vida se fue tergiversando con el paso de los años.

En este sentido, Silvia Marina Arrom, Historiadora y Profesora de estudios latinoamericanos en la Universidad de Brandeis, en Estados Unidos, escribió el libro La Güera Rodríguez. Mito y mujer con el objetivo de presentar la historia real detrás de un personaje que fue hipersexualizado.

“La mayoría de las representaciones que se han hecho de la ‘Güera’ y de muchas mujeres en la historia es que son arquetipos, en su caso o es una heroína intrépida o una prostituta, una rebelde libertina que tuvo muchos amantes y las mujeres siempre son o la Santa y la Madona o la puta, o la bruja, o sea, una u otra, pero no nos representan a las mujeres de carne y hueso con toda la complejidad de lo que era una vida real” apuntó Silvia Marina Arrom en Café y Noticias.

“A mí lo que me interesaba era ver lo que era su vida real, no su vida distorsionada de la manera en qué se ha presentado, pero al meterme al tema me di cuenta que no se puede separar su vida de los mitos porque los mitos que se han creado y las leyendas que se han inventado sobre estas personas son maravillosas, entonces la mitad de mi libro es la biografía y la otra mitad es ver cómo se fueron armando esos cuentos falsos, cómo se fueron metiendo esos datos falsos que después la gente creía, ha repetido y la distorsiona todavía más”, añadió durante la plática con la periodista Daniela Barragán.

De acuerdo con la Profesora, gran parte de la figura de la “Güera” Rodríguez se descontextualizó por los mitos que publicó el novelista Artemio de Valle-Arizpe en 1951.

“El libro que nos dio esta imagen tan distorsionada de la ‘Güera’ como mujer que tuvo estos tres amantes y otros según Valle Arizpe. Él escribió una novela picaresca y lo dice al principio muy claramente, el problema es que la gente no le ha hecho caso y han creído que porque él mete por aquí y por allá un dato verídico es todo verdad. Yo la primera vez que lo leí no sabía qué tanto era inventado, me tomó mucho tiempo darme cuenta que él lo había inventado […] Entonces él ha creado ese cuento picaresco y además la ha usado para centrar una historia divertidísima de cómo se hizo la Independencia en México, ya no es un libro de historia aburrido como tantos sino que tenemos esta maravillosa figura femenina libertina, simpática, sensual y él la usa para poder meter a Bolívar, a Alejandro Von Humbolt, para poder meter a Iturbide, mete a Hidalgo, mete a todo lo que pasó en la Independencia usándola como el centro de su novela, entonces pudo armar un relato muy divertido de la Independencia y con eso vendió muchas copias porque el libro fue un best seller, a mí me han dicho que en las buenas escuelas hasta hace 20 años estaban dando a leer este libro para que los estudiantes entendieran algo de la Independencia, pero mucho de lo que está ahí no es verdad”, denunció.

Para esta publicación Silvia Marina Arrom dedicó 50 años de su vida en estudiar la historia real detrás del nombre de María Ignacia Rodríguez de Velasco y según relató a Café y Noticias tuvo acceso a cartas que este personaje escribió que le permitieron conocer a la verdadera “Güera” Rodríguez.