André Marín, reconocido periodista deportivo mexicano, fallece a los 52 años de edad

La mañana este lunes el comentarista deportivo perdió la vida tras distintas complicaciones de salud.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 16 de septiembre (ASMéxico).- El mundo del periodismo deportivo mexicano está de luto. Este lunes 16 de septiembre André Marín falleció a los 52 años, así lo confirmó David Faitelson en Noticieros Televisa.

El comentarista deportivo había tenido largas complicaciones de salud al tener que recibir un doble trasplante de pulmón hace poco. Marín perdió la batalla este lunes dejando un legado en los micrófonos mexicanos.

Descansa en paz, querido amigo … pic.twitter.com/0elVOOP9Ut — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 16, 2024

Fue en el 2020 cuando Marín comenzó a tener problemas de salud al contraer una bacteria gastrointestinal. “Antes de la pandemia del COVID, me dio una cosa que no se la recomiendo a nadie que se llama Clostridium. Es una infección en el estómago que si no te la cuidas con unos antibióticos fuertísimos, te puede llegar a perforar el intestino y el páncreas”, reveló en entrevista con Javier Alarcón.

A finales del 2022 fue internado en el hospital al contraer neumonía y en 2023 se recuperó. En ese año dio un giro radical en su carrera al dejar Fox Sports para unirse a las filas de TUDN.

Lamentablemente en el verano de este año volvió a tener problemas de salud. Su última transmisión en TUDN fue el 18 de junio y poco más tarde se confirmó que sufrió una fuerte recaída, al grado de tener que ser hospitalizado en Monterrey.

El mundo del futbol mexicano se unió para pedir donadores de sangre y plaquetas, y apenas el 8 de septiembre, Faitelson informó que había mejorado de salud tras recibir un doble trasplante de pulmón. No obstante, una semana después Marín perdió la vida.

