VIDEOS: El cantante haitiano Mikaben fallece en pleno concierto en París, Francia

Ciudad de México, 16 de octubre (SinEmbargo).- El cantante haitiano Mikaben, cuyo nombre era Michael Benjamin, falleció a los 41 años en medio de un concierto que se llevaba a cabo en el Accor Arena de París, Francia, la noche de ayer.

Mikaben habría acudido al evento como invitado especial del grupo haitiano Carimi y habría fallecido a causa de un ataque al corazón en la arena.

“Anoche, durante el concierto de Carimi, uno de los cantantes, Michael Benjamin, Mikaben por su nombre artístico, murió tras desplomarse en el escenario, a pesar de la intervención de los servicios de emergencia”, compartió el Twitter la cuenta oficial de Accor Arena.

“Todo el equipo de Accor Arena está terriblemente afectado y envía todo su apoyo a su familia y seres queridos en este doloroso calvario”, agregó la cuenta, que también mandó sus condolencias a Claude Cyndecki, productor de Mikaben, así como a sus fans.

Toute l’équipe de l’Accor Arena est terriblement affectée et adresse tout son soutien à sa famille et ses proches dans cette douloureuse épreuve.

Por su parte, el Primer Ministro de Haití, Ariel Henry, publicó un mensaje luego de la noticia sobre la muerte del artista.

“El país y la juventud haitiana han perdido un alma hermosa. Ofrezco mis condolencias a su familia, a sus amigos y a la comunidad musical en su conjunto”.

Le pays et la jeunesse haïtienne ont perdu une belle âme. Je présente mes condoléances à sa famille, ses amis et à la communauté musicale dans son ensemble. #Haïti

Bocchit Edmond, Embajador de Haití en Estados Unidos, compartió que Mikaben “no sólo representó a su generación, sino a todo Haití”.

Quel signe d’amour et d’affection pour son pays 🇭🇹 en dépit de tout. Le guerrier est tombé arborant son bleu et rouge aux yeux du monde entier sur son champs de bataille. Tu as représenté non seulement ta génération mais Haïti entière @mikaben RIP. pic.twitter.com/MVLGKHw3Zn

A su vez, fans del artista también compartieron en redes sociales algunos momentos icónicos del cantante, así como sus condolencias.

Une grande pensée et des prières pour MikaBen et toute sa famille 🙏🏾🇭🇹

De igual forma, el instagram de Mikaben se llenó de mensajes aprecio y pena por su repentina muerte. Apenas un día antes, el artista publicó un video en el Accor Arena agradeciendo a sus seguidores.

Algunos videos muestran que Mikaben no se encontraba en su mejor estado previo a subir al escenario.

“Encontré este video en TikTok, es muy triste… Tantas pequeñas señales a través de videos compartidos de él #Mikaben”, indica un clip.

Cette image témoigne que #Mikaben ne se sentait pas bien, mais guidé par sa passion et le sentiment d'offrir un spectacle hors pair à ses fans et ceux de #CARIMI, il s'est donné corps et âme, et jusqu'à perdre la vie. Tu as toujours porté le 🇭🇹 et même à ton départ.R.I.P.#Haïti pic.twitter.com/NBhl8jrHOk

