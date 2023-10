Martti Ahtisaari, expresidente de Finlandia y Nobel de la Paz, muere a los 86 años

Por Jari Tanner

HELSINKI, 16 de octubre (AP).— Martti Ahtisaari, expresidente de Finlandia y mediador de paz que recibió el Nobel de la Paz en 2008 por su labor en la resolución de conflictos internacionales, murió el lunes. Tenía 86 años.

La fundación que creó para prevenir y resolver conflictos violentos expresó en un comunicado su “profunda tristeza por la pérdida de su fundador y presidente de su junta”.

CMI and Finland’s foreign policy emphasis on the importance of peace mediation are his living legacy.

“Con gran tristeza hemos recibido las noticias sobre la muerte del Presidente Martti Ahtisaari”, dijo el Presidente de Finlandia, Sauli Niinistö, en un comunicado. “Fue Presidente en tiempos de cambio, que guió a Finlandia a una era global en la UE [Unión Europea]”.

En 2021 se anunció que el expresidente sufría Alzheimer en una fase avanzada.

Entre sus logros más notables, Ahtisaari ayudó a lograr acuerdos de paz asociados a la retirada serbia de Kosovo a finales de la década de 1990, la lucha de Namibia por la independencia en la década de 1980 y la autonomía de la provincia indonesia de Aceh en 2005. También participó en el proceso de paz de Irlanda del Norte a finales de la década de 1990, encargado de supervisar el desarme del grupo terrorista IRA.

Cuando el Comité noruego del Nobel de la Paz escogió a Ahtisaari en octubre de 2008 le reconoció “por sus importantes esfuerzos, en varios continentes y durante más de tres décadas, por resolver conflictos internacionales”.

We mourn the loss of Martti Ahtisaari, #NobelPeacePrize laureate 2008. The former Finnish President was awarded the prize for his important efforts, on several continents and over more than three decades, to resolve international conflicts.

📷Ken Opprann / The Nobel Foundation pic.twitter.com/BARPOJIckV

— Nobel Peace Center (@NobelPeaceOslo) October 16, 2023