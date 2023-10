Nobel de la Paz es para Narges Mohammadi, encarcelada por desafiar opresión a mujeres

OSLO, Noruega (AP) — La activista encarcelada Narges Mohammadi ganó el viernes el Premio Nobel de la Paz por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán.

“El impacto del premio no le corresponde decidirlo al comité del Nobel. Esperamos que sea un estímulo para continuar el trabajo en la forma que este movimiento considere apropiada”, añadió.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023