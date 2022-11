El Gobernador de Oaxaca tiene 6 mil millones por aclarar y quejas de represor social

Ciudad de México, 16 noviembre (SinEmbargo).– El Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa, que se ha visto cercano al Gobierno federal y aspira a la Presidencia en 2024, llega al término de su gestión este diciembre cuestionado por represión a movilizaciones tanto sociales como feministas y por rezagos en acceso a la salud.

Dejará una deuda en el semáforo verde de la Secretaría de Hacienda, pero quedaron más de 6 mil millones de pesos pendientes por aclarar sólo en el sector salud, de acuerdo con una revisión a los informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de años de su mandato.

A la par, aunque el nivel de pobreza se redujo en un 9.74 por ciento durante su gestión, el rezago en acceso a los servicios de salud incrementó a más del doble: del 15.6 por ciento de la población en 2016 al 37 por ciento en 2020 (1.5 millón de oaxaqueños), arrojan los datos del Coneval.

El Gobernador electo Salomón Jara declaró a mediados de octubre que “las cosas no están bien” en el sector de turismo, salud e infraestructura, pero adelantó que a partir del 1 de diciembre informará oficialmente cómo reciben las finanzas estatales.

El Secretario de Contraloría y encargado del Comité de Transición del gobierno saliente, José Ángel Díaz Navarro, descartó por su parte que exista “un desvío de recursos” en dependencias y secretarías del Gobierno de Oaxaca.

Este martes se le preguntó al Presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de prensa matutina si lo invitará a trabajar dentro de su Gobierno, pero sólo respondió que le tiene “respeto y afecto” aunque pertenece a otro partido.

MONTOS POR ACLARAR

Al cierre de los informes de cuentas públicas de 2017 a 2020, la Auditoría Superior de la Federación registró montos por aclarar por 6 mil 193 millones de pesos en el sector salud por falta de transparencia en la gestión de los recursos, principalmente los transferidos por la Secretaría de Salud o del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud a un estado donde se requiere personal médico en las zonas más alejadas.

SinEmbargo cuestionó al área de comunicación social del Gobierno saliente de Oaxaca si se aclararon los montos a lo largo de la gestión, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.

El exdiputado estatal César Morales dijo que desde el Congreso local también exigieron al gobierno de Murat rendir cuentas sobre “compras simuladas” de material médico mediante empresas factureras, lo cual fue documentado por la organización Impunidad Cero.

La investigación reveló en enero de 2020, antes del inicio de la pandemia, que el Gobierno de Oaxaca facturó desde los servicios de salud 268 millones 945 mil pesos con mil 300 facturas en empresas fantasma de 2014 a 2018, parte del tiempo en que ha gobernado Murat Hinojosa.

FRENTE EXIGE OBRAS PENDIENTES

Desde septiembre, una docena de organizaciones civiles se aglutinaron en el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas para exigirle al Gobernador saliente Alejandro Murat que cumpla con la asignación de obra pública para diversas comunidades y pueblos indígenas a la que se comprometió en una mesa de diálogo.

Desde el Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) –uno de los miembros de este Frente–, Gaudencio Torres planteó que llevan esperando dos años la entrega de los recursos sociales por unos 100 millones de pesos para establecer servicios básicos como agua potable y electricidad en comunidades marginadas a la par de que el mandatario estatal desplegó una agresiva campaña de su imagen rumbo a las presidenciales de 2024.

Mientras tanto, con espectaculares fuera de su estado, en portadas de revistas sociales y del corazón, y a través de una gira en diferentes medios de comunicación y entidades, el Gobernador de Oaxaca, ha buscado construir su candidatura presidencial para 2024, aún cuando apenas si figura en las diferentes mediciones rumbo a esta contienda.

“Me gustaría ser el candidato de la gente, ese es mi objetivo. La gran alianza con el pueblo y la sociedad. Por supuesto que tengo claro en dónde estoy y dónde milito, porque soy un orgulloso priista”, dijo Murat Hinojosa en junio pasado a la revista del Quien, cuya portada de esa edición, que dedicó al Gobernador de Oaxaca, generó una ola de críticas.

También se ha visto su rostro en espectaculares en varios estados que anuncian la portada de la revista Líderes mexicanos. En diferentes entrevistas ha presumido que es uno de los aspirantes fuertes del priismo para la silla grande, pese a que en algunas encuestas ni siquiera sale.

La semana pasada, la saxofonista María Elena Ríos acusó en entrevista con Café y Noticias, programa de SinEmbargo Al Aire, que el Gobernador ha emprendido una campaña para desprestigiarla, por lo que también lo responsabilizó de lo que pudiera pasarle a ella o a su familia en un futuro, porque, dijo, “son los únicos a los que no les conviene mi existencia, a los que no les conviene lo que tenga que decir”.

“Hasta la fecha, me debe una disculpa pública Alejandro Murat, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos te emitió una recomendación a ti y a tu Fiscal, Arturo Peimbert Calvo, y hasta la fecha ya van de salida, no contestan, no contestan ni un mensaje (…) hasta la fecha, Alejandro Murat no quiere darme una disculpa pública porque sabe la tunda que te voy a dar, porque sabes toda la cola que te puedo pisar, y porque sabes que tienes miedo, y tienes miedo a que yo diga y te exhiba delante de la gente”, compartió la joven artista en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara.