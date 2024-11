CLOSE UP ¬ Un mar turbio de sospechas golpea el frágil velero que navega Rocha Moya

Las dudas en torno a Rubén Rocha surgieron luego de que “El Mayo” Zambada revelara a través de un documento que mantendría un encuentro con el mandatario y Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El Gobernador ha rechazado todos los señalamientos en su contra y negado cualquier tipo de nexo con el crimen organizado, inclusive, fue respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena.

Ciudad de México, 16 de noviembre (SinEmbargo).- Rubén Rocha Moya, Gobernador del estado de Sinaloa, ha sido señalado por mantener supuestos nexos con grupos del crimen organizado en la ciudad, en específico con el capo Ismael “El Mayo” Zambada, quien fuera detenido el pasado mes de junio en El Paso, Texas. El señalamiento no ha venido acompañado de pruebas, lo cual ha llevado a que el mandatario niegue las acusaciones en su contra.

Lo cierto es que aunado a esta situación, el Gobernador morenista es duramente criticado por su accionar frente a la ola de violencia que aqueja Sinaloa, pues tras la captura de Zambada, “Los Chapitos” y “La Mayiza”, dos fracciones de esta organización criminal, mantienen una guerra por el control del territorio.

Las acusaciones en torno a Rubén Rocha surgieron luego de que “El Mayo” Zambada revelara a través de un documento cómo fue traicionado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”.

“Estaba al tanto de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), sobre quién debería dirigir esa institución”. Cuén era Diputado federal electo y asesinado el mismo día de la captura de Zambada García: el 25 de julio.

“Me dijeron que además de Héctor Cuén y el Gobernador Rocha Moya, Iván Guzmán Salazar también estaría presente en la reunión”, señaló el capo en el documento.

En este contexto, el mandatario estatal pidió al IEES aprobar la revocación de mandato pues explicó que los pilares y principios de la Cuarta Transformación es que el pueblo ejerza su voto y decida si un mandatario debe continuar en el cargo, tal y como lo propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Uno de los pilares del principio democrático es que el pueblo ejerza en todo momento su soberanía, cuya máxima expresión es el voto universal, libre, secreto y directo, principalmente en la elección o remoción de quienes ocupan la titularidad de las diversas ramas del poder público”, afirmó en un comunicado.

Por esta razón, aseguró que no teme a ser sometido al proceso de revocación de mandato que se ha solicitado por habitantes de Sinaloa y reiteró que “no tendría inconveniente alguno en que se inicie el mismo”.

Tras los señalamientos, Rubén Rocha Moya, rechazó cualquier vínculo con el narcotraficante y negó que hubiera pactado una reunión con Zambada y Héctor Cuén. “Lo que en esa carta se dice, Presidente, es mas o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25 donde capturaron a ambos, pero lo que dice ahí es que a ese evento estas citados Rubén Rocha Moya, Gobernador del Estado, que esta fue la razón, el gancho par ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. En primer lugar yo no estaba ese día en Sinaloa. Dos, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión para resolver un problema, no tenemos nosotros complicidad con nadie”.

El mandatario negó de manera tajante los vínculos y afirmó que forman parte de un estigma que existe en contra de las personas de Sinaloa.

“Que quede claro: No hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de maneja tajante, contundente, nada. Si en algún momento pensaron que eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma alcanza tanto Presidente, que yo soy de Badiraguato y dicen, a cada rato se les ocurre a los periodistas, te quieren hacer narco a fuerza”, sostuvo.

El Gobernador de Sinaloa pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el caso de Héctor Melesio Cuén para garantizar una investigación imparcial. En tanto, el expresidente Andrés Manuel López Obrador respaldó al Gobernador y le expresó su confianza.

“Toda la confianza al Gobernador. Lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día. No hay casualidad, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, a mediodía el Embajador de EU informó sobre lo que saben de estos sucesos”, dijo el exmandatario el pasado 10 de agosto desde Sinaloa.

“Hoy aparece esta carta y resulta que estamos en Culiacán: pues de una vez vamos a hablar sobre el tema, qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estaba [el Gobernador] y que nunca fuiste convocado a ningún evento”, señaló.

Al respecto, Arturo Santamaría Gómez doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señaló que pese a los señalamientos de “El Mayo”, hasta el momento no existen alguna prueba de que el Gobernador haya sido convocado.

“Se ha dicho muchísimo que en la detención de “El Mayo” Zambada se le había convocado al Gobernador, pero al no ir, al no asistir y sí asistir “El Mayo” Zambada con Melesio Cuén en base a eso se dice que pues que hubo una traición, que el Gobernador se prestó para eso”.

PIDE CONFIANZA DE MORENISTAS

El pasado 24 de octubre, el Gobernador Rubén Rocha pidió a los diputados y senadores de Morena que depositen su confianza en él y hagan caso omiso a señalamientos que le relacionan con el Cártel de Sinaloa e Ismael “El Mayo” Zambada.

La petición por parte del mandatario se dio durante una reunión privada que sostuvo con las bancadas del partido oficialista en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, con el objetivo de abordar la situación que se vive en Sinaloa, entidad que durante los meses recientes se ha visto azotada por una incesante ola de violencia.

Tras el encuentro, legisladores declararon ante medios de comunicación que habían reafirmado su apoyo hacia Rocha Moya. Tal fue el caso de Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, quien señaló que la bancada del partido cree en la palabra del Gobernador al ser una persona que “no traiciona, ni al pueblo ni a los principios” del movimiento.

“Nosotros le dejamos testimonio que el doctor Rocha como parte de nuestro movimiento, tiene todo el respaldo”, apuntó el Senador, y añadió que el mandatario sinaloense “es como los cóndores”, pues “él nunca jamás va a mancharse sus alas así vuele cerca de los pantanos”.

Gracias a las senadoras y a los senadores de la #4T, quienes me invitaron al @senadomexicano para comentar sobre la situación que se vive en nuestro estado. Recibí un apoyo muy solidario de mis compañeras y compañeros para seguir juntas y juntos construyendo un mejor Sinaloa. pic.twitter.com/TnNiQqiLsp — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 24, 2024

Al arribar al recinto de San Lázaro, Rocha Moya también declaró que se está atendiendo el conflicto, mismo que, afirmó, no es algo nuevo en el estado, pues ha habido “otros momentos en que los grupos delincuenciales se confrontan”.

“Estamos haciendo lo nuestro”, comentó el Gobernador, quien fue cuestionado sobre el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén y las declaraciones recientes por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), mismas que contradicen la versión manejada por la autoridad estatal.

Finalmente, el mandatario sinaloense aseveró que seguirá al frente del estado y que, si bien hay ciertas “voces” que solicitan su renuncia, “lo que importa es lo que opinen los sinaloenses”.

Mi gratitud a las diputadas y diputados de la #4T que, presididos por el dip. @RicardoMonrealA y el presidente de la @Mx_Diputados, @Sergeluna_S, me recibieron con mucho entusiasmo y manifestaron su apoyo a mi gobierno (@sinaloagobmx) para que junto con el @GobiernoMX, alcancemos… pic.twitter.com/2c1eItZx8g — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 24, 2024

VIOLENCIA SE EXTIENDE POR EL ESTADO

Tras la detención de “El Mayo” Zambada el 25 de julio, “Los Chapitos” y “La Mayiza”, dos fracciones del Cártel de Sinaloa intensificaron sus enfrentamientos por tratar de hacerse con el control del trasiego de droga en el estado.

De acuerdo con la Fiscalía de Sinaloa, desde el 9 de septiembre comenzaron los enfrentamientos, los cuales se han extendido hasta la fecha. Hasta el 3 de noviembre se tenían registrados 300 homicidios dolosos y 252 personas privadas de su libertad, de las cuales 31 fueron halladas sin vida, 86 personas con vida y 135 siguen sin ser localizadas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer el pasado 29 de octubre que tras los primeros 28 días de Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 256 personas pertenecientes a las dos facciones, fueron detenidas en Sinaloa.

“Es muy diferente que haya violencia en el país, a que haya impunidad, la principal instrucción que nos ha dado la Presidenta es que no haya impunidad. Por ejemplo, los hechos violentos que se han vivido en Sinaloa, la Presidenta ha pedido que se informe de manera transparente todo. Impunidad, pues no hay impunidad, hay 256 detenidos en Sinaloa de las facciones. Es decir, el Gobierno está actuando ahí”.

Pese a las acciones de Gobierno, el pasado 10 de noviembre, ciudadanos del municipio de Culiacán reportaron en redes sociales el hallazgo de una narco manta la cual tenía un mensaje de amenaza hacia el Gobernador Ruben Rocha.

“Gobernador, si no cancela el palenque Y deja de apoyar a esos chaposetas aténgase a las consecuencias, segunda llamada, su familia pagará el precio”, se lee en la manta.

El mensaje de amenaza provocó que un día más tarde el Gobierno del estado decidiera cancelar la Expo Ganadera 2024, la cual se realizarían en Culiacán del 14 de noviembre al 1 de diciembre.

A través de un comunicado, la Unión Ganadera Regional de Sinaloa informó que “tras una reflexión profunda y un análisis exhaustivo se tomó la decisión de cancelar la Expo Gana ganadera 2024”.

“Aunque la Expo Ganadera es un evento de gran importancia para nuestra identidad y cultura, las condiciones actuales no permiten asegurar su rentabilidad económica”, se lee en el comunicado.

La Unión Ganadera Regional de Sinaloa agradeció la comprensión de la comunidad ganadera, así como el apoyo recibido de autoridades y empresarios.

Tras la cancelación de la Expo, el Gobernador afirmó que que la suspensión del evento se debió a otros factores que pueden generar violencia. El mandato señaló que se tomó la decisión con el fin de salvaguardar la seguridad de la población e indicó que la presencia de cantantes de corridos fue uno de los factores por los que se decidió suspender los eventos.

“Lo que influye es, por ejemplo, ahí tienes cantantes de corridos de estos y de aquellos, particulares que van a exponer y tienen que resolver. Todos resolvieron de manera… cuidando sus intereses y eso es lo que suma.”

Rubén Rocha negó que los mensajes de amenaza en su contra hayan sido la causa por la que se canceló el evento y aseguró que esta situación no impedirá que se realicen otros eventos en el estado.

Esta no es la primera ocasión en la que el Gobernador Rubén Rocha es amenazado. El pasado 22 de octubre supuestos integrantes de “La Mayiza”arrojaron volantes sobre la ciudad de Culiacán los cuales aseguraban que se pondría orden en la capital para acabar con los abusos de “Los Chapitos” y derrocar al Gobierno que los apoya.

“Pido comunicar a este mismo número 6673246586 cualquier abuso, corrupción, negocios y dominios del Gobernador así como de sus hijos y gabinete que fungen como presta nombres. Como lo dije vamos a arrancar el problema de raíz”.

Al respecto, el Doctor Arturo Santamaría Gómez recordó que no es la primera vez que estos grupos del crimen organizado amenazan al Gobernador Rubén Rocha y lo acusen de haberse aliado con una de estas dos fracciones, en específico con “Los Chapitos”.

“No es el primero, ya en las redes habían aparecido varias amenazas y hace 15 días aproximadamente hubo un volanteo aéreo y también se dio a conocer ampliamente en los medios en Culiacán donde amenazaban y lo responsabilizaban de ciertos hechos, pues ahora lo vuelven a amenazar. Lo están acusando de haberse aliado a otra de las fracciones al parecer es la gente del Mayo, lo amenaza de haberse aliado con Los Chapitos. Si uno ve al menos las acciones del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional lo que no uno ve es que hay una confrontación contra las dos fracciones. Yo no sé si los responsables de estos volantes de estas acusaciones vean diferencias de las decisiones del Gobernador diferentes a las del Gobierno Federal”.

Ante esta situación, el académico mencionó que por más acciones de los gobiernos federal y estatal para tratar de contener la violencia en Sinaloa, será complicado convencer a los grupos delictivos de que las autoridades no apoyan a uno u otro.

“Es difícil, creo yo allá acciones por más acciones de gobierno que haya es difícil convencer a la fracción que lo acusa no de no ser cómplice de la otra fracción. Yo no sé cómo pueda convencer el Gobernador convencerlos de que no se ha aliado con “Los Chapitos”, realmente no alcanzo a ver como, con acciones de gobierno por más positivas que sean no parece”.

Arturo Santamaría señaló que ante las acciones del Gobierno de Claudia Sheinbaum, los grupos delictivos de Sinaloa podrían emprender una serie de acciones en contra de los alcaldes y presidentes políticos de Morena en el estado, incluído el Gobernador.

“Al parecer el Gobierno está confrontando a las dos fracciones. Si esto es cierto, entonces estas dos fracciones pues ven ya el Gobierno Federal como su enemigo por lo tanto las dos fracciones verían como enemigo al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ante eso lo que yo veo es que se complica más la seguridad de los alcaldes de Morena, los políticos de Morena y el Gobernador”.

Finalmente, el investigador mencionó que el Gobernador Rubén Rocha ha actuado de manera pertinente y ha actuado de acuerdo con los recursos que tiene a su alcance.

“Yo creo que en ese sentido el de tratar de animar de que la vida económica social la vida pública Sinaloa continúe a pesar de las condiciones de seguridad debe de animarse brindando protección donde se pueda”.

