Rocha Moya pide a Gertz atraer el caso Cuén: “Me hacen narco por ser de Badiraguato”

Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, respondió este sábado a las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, quien afirmó haber sido secuestrado y llevado a Estados Unidos en contra de su voluntad tras una reunión en la que presuntamente participaría el mandatario estatal.

Rocha Moya declaró que es muy común que en Sinaloa cualquier dato relacionado con el narcotráfico se resalte, sin embargo, destacó la lucha contra el estigma que vive la población en la entidad.

“Que quede claro: No hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de maneja tajante, contundente, nada. Si en algun momento pensaron que eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma alcanza tanto Presidente, que yo soy de Badiraguato y dicen, a cada rato se les ocurre a los periodistas, te quieren hacer narco a fuerza”, sostuvo.

Al tomar la palabra, el Presidente López Obrador reiteró su confianza en Rocha Moya. “Toda la confianza al Gobernador. Lo felicito porque da la cara, no dejó pasar ni un día. No hay casualidad, ayer nosotros en la mañana estábamos pidiendo información, a mediodía el Embajador de EU informó sobre lo que saben de estos sucesos”.

“Hoy aparece esta carta y resulta que estamos en Culiacán: pues de una vez vamos a hablar sobre el tema, qué bien que se aclaró cuál es la situación, en dónde estaba [el Gobernador] y que nunca fuiste convocado a ningún evento”, señaló.

“Más claro, ni el agua. Pero no van a parar, no parará. Están molestos, no les gusta la transformación: ni a los de adentro ni a los conservadores ni a los que se sienten los dueños del mundo. Hay esa tentación, a pesar de que nos llevamos bien con el gobierno de EU y su pueblo, de meter las narices en todos lados. Nada más recordar que México es un país libre, independiente, soberano. Aquí mandamos los mexicanos”, agregó el mandatario federal.