La economía informal en México cayó 1.2% en 2020; fue su nivel más bajo en 18 años

La economía informal por sector de actividad económica reflejó los efectos causados por la pandemia de COVID-19 en la distribución de las participaciones sectoriales. Uno de los ejemplos más notorios fue el del comercio al por menor, que aumentó su participación de 24.9 por ciento a 26.0 por ciento.

Ciudad de México, 16 dic (EFE).- La economía informal representó en 2020 el 21.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano, su nivel más bajo en 18 años, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato de 2020, registrado en medio de la pandemia de COVID-19, es una reducción de 1.2 puntos porcentuales frente a 2019, cuando la informalidad representaba el 23.1 por ciento del PIB nacional.

“Debido a la pandemia y el consecuente confinamiento y disminución de la ocupación, la economía informal participó con 21.9 por ciento del PIB nacional, el menor valor en la historia de esta serie”, destacó Julio A. Santaella, presidente del Inegi.

El valor agregado bruto (VAB) de la informalidad alcanzó más de 2.4 billones de pesos (más de 114 mil 500 millones de dólares) en 2020.

Esto es casi 8 por ciento menos que en 2019, cuando el VAB fue de 2.6 billones de pesos (cerca de 123 mil 222 millones de dólares).

El comercio minorista representó el 40.5 por ciento del valor de la economía informal en 2020, seguido por la construcción con un 25.7 por ciento, la manufactura con 13.9 por ciento y el resto de otros rubros.

La medición considera dentro de la economía informal al sector informal y unidades económicas constituidas por micronegocios que no cuentan con los registros legales básicos para operar.

También contempla Otras Modalidades de la Informalidad (OMI), como la agricultura, el servicio doméstico remunerado de los hogares, así como todas las variedades de trabajo que estén en unidades económicas formales, pero trabajan sin protección legal.

De acuerdo con las cifras preliminares del Inegi, la contribución del PIB informal se generó por 55.6 por ciento de la población ocupada en condiciones de informalidad.

Mientras que el restante 78.1 por ciento del PIB lo generó el sector formal con 44.4 por ciento de la población ocupada formal.

“Es decir, que por cada 100 pesos generados del PIB del país, 78 pesos lo generan 44 por ciento de ocupados formales, mientras que 22 pesos los generan 56 por ciento de ocupados en informalidad”, ahondó el Inegi en un comunicado.

La proporción de trabajadores informales dentro del total de la población ocupada pasó de 56.5 por ciento en 2019 a 55.6 por ciento en 2020, una reducción de casi un punto porcentual.

Los datos del Inegi son un reflejo de la crisis de la COVID-19, que ha dejado cerca de 297 mil muertos en México, además de una contracción histórica de 8.2 por ciento del PIB en 2020.

En el punto más álgido de la crisis sanitaria, a mitad de 2020, el Inegi documentó la salida de más de 12 millones de personas del mercado laboral, lo que explica la caída de la economía informal.

La tasa de desempleo en México se situó en 4.2 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en el tercer trimestre de 2021, por encima del 3.7 por ciento del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia.