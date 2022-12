Tatiana Clouthier ratifica demanda contra Jalife por violencia política y difamación

La exfuncionaria mencionó que desde el pasado 1 de diciembre interpuso una denuncia inicial contra el analista político al señalar constantes ataques en su contra de manera pública.

Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).- La exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, ratificó la denuncia en contra de Alfredo Jalife y de quienes resulten responsables por delitos de difamación y violencia política en la Fiscalía de Nuevo León.

A través de sus redes sociales, Clouthier informó de la ratificación de la denuncia y compartió un video en el que explicó que Jalife “se ha dedicado constantemente” a la violencia política contra ella, principalmente a través de un canal de YouTube, en el que cuenta con casi medio millón de suscriptores.

“Es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente y por otro lado, difamada, ni mujer ni hombre. La difamación es comunicar una acusación hacia otra persona donde mancha su dignidad, honor y reputación, siempre sin fundamento”, dijo en un video la exfuncionaria.

Ratificamos la denuncia en contra de Alfredo Jalife y quien resulte responsable por delitos de difamación y violencia política. NO normalizaremos ningún tipo de violencia. Confío en la acción de nuestras autoridades para ejercer justicia.👉🏼https://t.co/eBE9nREdXT #SumaUna 🙋🏽‍♀️ pic.twitter.com/5Yms7sveiH — Tatiana Clouthier (@tatclouthier) December 16, 2022

“Es importante recalcar que el señor Jalife ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes entrevistas, mensajes, y diferentes medios ha utilizado a través de las redes social para difamarme y para agredirme”, agregó.

Asimismo, en entrevista con los medios de comunicación afuera de la Fiscalía, mencionó que la violencia política le parece “muy grave”, por los “momentos tan importantes como los que vivimos en términos de lo que ha sucedido en los últimos tiempos en temas de las mujeres”.

Lo dicho:las políticas antimexicanas de la Clouthier,su descarada entrega del litio al partido demócrata de EU y las invectivas permanentes de su hermano locuaz al presidente @lopezobrador_ hacían insostenible su permanencia en la 4T !Otro jonrón con bases llenas! pic.twitter.com/rX3A7Ov4pg — Alfredo_Jalife-Rahme (@AlfredoJalife2) October 9, 2022

“La parte que a mí más me aqueja en este momento, es la parte de la difamación. Me ha acusado, él utiliza el YouTube para hacer presentaciones donde me acusa y ensucia mi buen nombre, y ha hablado sobre el hecho de que yo he querido entregar el litio, de que soy una entreguista, de que he trabajado una agenda a favor del fracking, que me he dedicado a injuriar al Presidente de la República”, expresó.