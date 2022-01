VIDEO: Hombre empuja a una mujer a las vías de Metro en Bélgica; tren logra detenerse

En la grabación se puede ver al tren detenerse justo a tiempo antes de impactar contra la víctima de 55 años que no pudo evitar caer.

Los Ángeles, 17 de enero (RT).- Un hombre empujó deliberadamente a una mujer delante de un tren en el Metro de Bruselas, Bélgica, la noche del pasado viernes 14 de enero.

Un video captado por las cámaras de seguridad muestran el momento en el que un hombre espera la llegada del tren en la estación Rogier y, aparentemente sin motivo alguno, empuja a una mujer por la espalda hacia las vías.

Asimismo, se puede ver al tren detenerse justo a tiempo antes de impactar contra la víctima de 55 años que no pudo evitar caer. Tras el incidente, el conductor confesó que tuvo que tirar del freno de mano de emergencia.

Los transeúntes que se encontraban en la plataforma socorrieron rápidamente a la mujer y la ayudaron a salir de las vías, según explicó la compañía de transporte público de Bruselas, que opera el servicio de Metro en la ciudad capital.

Afortunadamente la víctima sólo sufrió heridas leves y fue llevada al hospital en estado de shock.

Según recogió el diario Het Nieuwsblad, el agresor es un francés de 23 años que huyó tras empujar a la mujer. Sin embargo, fue detenido en la estación contigua, De Brouckère, “gracias a la difusión de las imágenes del sospechoso dentro de las fuerzas policiales”, dijo la fiscal Sarah Durant.

El sospechoso ha sido detenido “por intento de homicidio” y un Juez de instrucción ordenó que se sometiera a una evaluación psiquiátrica para determinar si era penalmente responsable de sus actos.

Un familiar no identificado del sospechoso comentó que “no podían entender lo que le pasó”, después de que la Fiscalía señalara que el joven no tenía ningún vínculo conocido con la víctima, recoge The Brusels Times.

