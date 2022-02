“No hay condiciones”: Morena deja San Lázaro por maqueta de la casa del hijo de AMLO

La bancada panista colocó en la tribuna una réplica de la “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán en Houston.

Ciudad de México, 17 de febrero (SinEmbargo).- Diputados de Morena abandonaron el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de confrontarse con panistas por el tema de la casa en Houston donde vivió José Ramón López, uno de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, la bancada panista colocó en la tribuna una réplica de la “Casa Gris” de José Ramón López Beltrán en Houston.

Los hechos ocurrieron cuando se analizaba un punto de acuerdo, propuesto por la legisladora panista María Elena Pérez Jaén, para exhortar a López Obrador a no usar las instituciones del estado para atacar a periodistas.

¡La CASA que muestra la CORRUPCIÓN DE MORENA llegó a la Cámara de Diputados! Que no se le olvide a Morena y a AMLO: Su corrupción se debe investigar y sancionar. pic.twitter.com/Nx7Eaf0ewn — Kenia López Rabadán (@kenialopezr) February 17, 2022

Mientras Pérez Jaén hablaba en tribuna, diputados del PAN desplegaron los paneles que conformaban la réplica de la “Casa Gris”. En ese momento, los diputados de Morena, a cargo de Ignacio Mier, abandonaron el Pleno.

Al momento que estos dejaban el lugar, los panistas comenzaron a corear: “corruptos, corruptos”.

Han pasado 20 días desde que se dio a conocer la casa de #JoséRamónBeltrán en #Houston y en la @Mx_Diputados exigimos una explicación al presidente @lopezobrador_ Que pare el hostigamiento a periodistas y asuma las consecuencias de los excesos de su hijo. pic.twitter.com/cXpM537N7V — Carolina Beauregard (@CaroBeauregard) February 17, 2022

“Advertimos que en el pleno de la Cámara, en el salón de sesiones, no hay condiciones para mantener este clima de armonía que venía desarrollándose en la sesión. Venía ya un asunto que no tiene que ver nada con el trabajo legislativo, sí con la disputa de carácter político-electoral, pero para que haya pleito, se requieren dos, y como nosotros somos un movimiento pacífico, no estamos a favor de eso y creo que se debe de cuidar”, explicó Mier Velazco ya afuera de la sesión.