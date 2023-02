EU concluye recuperación de restos de globo chino; confirma que era usado para espiar

Por Lolita C. Baldor

Washington, 17 de febrero (AP).— Estados Unidos concluyó la recuperación de los restos de un globo enorme derribado frente a la costa de Carolina del Sur y el análisis hasta ahora de los escombros confirma que se trataba de un artefacto chino de espionaje, informaron funcionarios norteamericanos el viernes.

Personal de la Armada, la Guardia Costera y el FBI han recogido todos los escombros del globo del fondo del mar. El Comando Norte dijo en un comunicado que las operaciones de recuperación finalizaron el jueves y que todas las piezas van en camino del laboratorio del FBI en Virginia para un análisis más profundo. Se han levantado las restricciones marítimas en la zona, añadió.

El anuncio culminó tres semanas dramáticas en las que aviones de combate estadounidenses derribaron cuatro objetos aéreos: el gran globo chino y tres objetos de menor tamaño sobre Canadá, Alaska y el lago Hurón, en la frontera con Canadá. Que se sepa, es la primera vez que se derriba objetos no autorizados en el espacio aéreo estadounidense en tiempos de paz.

Los funcionarios dijeron que la búsqueda del pequeño objeto aéreo derribado sobre el lago Huron ha concluido sin que se haya recuperado nada. Los funcionarios hablaron bajo la condición de anonimato por tratarse de operaciones militares.

Asimismo, China dijo que tomará medidas contra entidades estadounidenses relacionadas con el presunto globo espía chino derribado frente a la costa atlántica de Estados Unidos.

