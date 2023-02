China reporta “objeto volador no identificado” en su espacio aéreo; prepara derribo

Madrid, 12 de febrero (Europa Press).– Las autoridades de la provincia china de Shandong, en el este del país, han anunciado el hallazgo de un “objeto volador no identificado” cerca de la costa, en medio de preparativos para su derribo.

Concretamente, este objeto ha sido localizado en aguas del mar Amarillo, cerca de la costa de la ciudad de Rizhao, según las autoridades marítimas provinciales en un comunicado recogido por el diario estatal internacional chino Global Times.

El Ejército chino, según la nota, se está preparando para derribar el objeto. Las autoridades piden a los pescadores de la zona que adopten las medidas de protección necesarias.

🚨#BREAKING: Unidentified flying object has been detected near Rizhao in China, according to Chinese state media Global Times citing local maritime authorities.

Shoot down by Chinese military is imminent reports say pic.twitter.com/NM9xwX30g9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 12, 2023