AMLO y Epigmenio anuncian documental sobre el AIFA; estará disponible en redes

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– El periodista Epigmenio Ibarra sería el encargado de producir un nuevo documental sobre el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles” (AIFA), según informó este jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de un tuit.

De acuerdo con el mandatario federal, el producto audiovisual se titulará “Una obra del pueblo”, y se estrenará por medio de redes sociales y la página web de Ibarra este viernes 18 de marzo a las 17:00 horas.

En el video publicado desde la cuenta de López Obrador, donde también se observa al vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, se escucha a Ibarra presumir que ha sido “afortunado” por registrar “dos victorias históricas”: el cambio de régimen en El Salvador, y en el 2018 el triunfo del candidato por Morena a la Presidencia de la República.

“México está dando un ejemplo, y me he dado a la tarea de tratar de estar cerca, filmando, como he estado siempre, del movimiento social. (…) No podía excluirme de un proceso que considero vital para la transformación del país, que es la construcción del nuevo aeropuerto”, opinó.