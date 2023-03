OCDE mejora previsiones para México: prevé crecimiento de 1.8% en 2023 y 2.1% en 2024

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a conocer las proyecciones de crecimiento del PIB real para 2023 y 2024, en la que dio a conocer que la economía de México tendría un crecimiento esperado de 1.8 por ciento en este año.

De acuerdo con su reporte titulado “Perspectiva económica: un poco más optimista pero frágil“, la organización consideró que gracias a la mejora de la confianza de las empresas y los consumidores –además de la caída de los precios de los alimentos y la energía y la reapertura de la economía china–, las últimas Perspectivas económicas provisionales de la OCDE proyectan un crecimiento mundial del 2.6 por ciento en 2023 y del 2.9 por ciento en 2024.

En su análisis, prevé que este 2023 México crezca hasta un 1.8 por ciento, mientras que en 2024 avance hasta el 2.1 por ciento en su Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, prevé que la inflación general retroceda gradualmente hasta 2023 en la mayoría de los países del G20, desde 8.1 por ciento en 2022 al 5.9 por ciento en 2023 y al 4.5 por ciento en 2024.

Pese a ello, la OCDE insistió en que la inflación subyacente sigue siendo persistente, sostenida por fuertes aumentos en los precios de los servicios y las presiones de costos de los mercados laborales ajustados. “Las presiones inflacionarias requerirán que muchos bancos centrales mantengan tasas de interés oficiales altas hasta bien entrado 2024”.

