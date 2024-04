Enfrentamiento entre civiles armados y militares en Jalapa deja al menos 8 muertos

El Gobierno de Tabasco confirmó la muerte de los presuntos agresores, así como la liberación de una persona secuestrada.

Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).- Un enfrentamiento entre civiles armados y cuerpos de seguridad en el municipio de Jalapa, en Tabasco, dejó al menos ocho personas muertas y cinco detenidos.

El hecho ocurrió en la ranchería San Marcos, cuando se realizaba el rescate de una persona privada de su libertad mientras se realizaban patrullajes del Operativo Tabasco Seguro.

“El Gobierno de Jalapa informa que como parte del Operativo Tabasco Seguro y con la finalidad de proteger a la población, fuerzas federales, estatales y municipales llevaron a cabo labores de reconocimiento y patrullajes en la ranchería de San Marcos y zonas aledañas de este municipio, durante lo cual se registró un enfrentamiento con grupos delictivos”, informó el Ayuntamiento.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército mexicano y sujetos armados protagonizaron una balacera al interior de un rancho.

Tras este acto de violencia, el Gobierno de Tabasco confirmó la muerte de los presuntos agresores, así como la liberación de la persona secuestrada.

“Como resultado de labores de patrullaje e inteligencia las fuerzas coordinadas de seguridad asestaron un nuevo golpe a la delincuencia y concretaron el desmantelamiento de un grupo delictivo que operaba en la zona, tras un enfrentamiento que dejó como saldo cinco presuntos delincuentes detenidos y otros ocho cómplices fallecidos”

Los cuerpos de la víctimas fueron trasladados al Servicio Médico Forense, mientras que el inmueble quedó bajo el resguardo, al igual que varios vehículos.

Además, las autoridades estatales localizaron sin vida al líder cañero del municipio de Cárdenas, José Libio Pons Echeverría, quien fue hallado en un predio del poblado C-29.