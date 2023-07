Tragedia en Escocia: Una familia completa de 55 ballenas piloto queda varada, y muere

LONDRES (AP).— Una manada de 55 ballenas piloto murió luego de ser arrastrada a la costa en Escocia, el peor varamiento masivo de ballenas en el área, informaron expertos marinos el lunes.

Rescatistas marinos, personal de la guardia costera y policías acudieron a la playa Traigh Mhor en la Isla de Lewis, en el noroeste de Escocia, después de recibir reportes de que docenas de cetáceos estaban en dificultades allí la madrugada del domingo.

La organización British Divers Marine Life Rescue descubrió que sólo 15 de las ballenas —una mezcla de adultos y crías— todavía estaban vivas e intentó reflotar a dos de los calderones más activos que estaban en el agua.

Just arrived at Stornoway to investigate what seems to be the largest fatal mass #stranding event we've had in Scotland for decades. Over fifty #PilotWhales sadly confirmed dead. pic.twitter.com/bOKTnrqD8l

— SMASS (@strandings) July 16, 2023