Biden pide prohibir el arma (AR-15) que se usó en el intento de asesinato de Trump

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS).– El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió ayer la prohibición del tipo de rifle semiautomático que se utilizó en el intento de asesinato de su rival para las elecciones presidenciales y su predecesor, Donald Trump.

“Si quieres oponerte a la violencia en Estados Unidos, únete a mí para sacar estas armas de las calles […]. Un AR-15 se utilizó en el tiroteo de Donald Trump, al igual que fue un arma de asalto la que mató a tantos otros, incluidos niños. Es hora de prohibirlas”, ha manifestado el mandatario.

Biden ha lamentado durante su discurso en la conferencia anual de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) que en el país “mueren más niños por heridas de bala que por cualquier otro motivo”. “Eso es impresionante y es enfermizo, y es pura cobardía si no hacemos nada al respecto”, ha aseverado.

"I know what a #BlackJob is. It's Vice President of the United States." —@POTUS boldly declares at the NAACP National Convention.#NAACPConvention pic.twitter.com/d8UGbHlo5j

— NAACP (@NAACP) July 16, 2024