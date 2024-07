AMLO exhibirá casos “parados” en PJ por adeudos de impuestos; significan 100 mil mdp

Ciudad de México, 17 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este miércoles que dará a conocer los nombres de las empresas que tienen retenidos casos de adeudos de impuestos, los cuales sumarían alrededor de 100 mil millones de pesos que no está recibiendo el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y acusó al Poder Judicial de no resolver los expedientes.

Desde Palacio Nacional, López Obrador mencionó que son como 10 grandes corporaciones que en total deben como 100 mil millones de pesos en impuestos, y que el Poder Judicial no ha resuelto nada para que sean entregados a la Hacienda Pública.

“Vamos a dar a conocer la lista de los casos en donde hay deudas con la Hacienda Pública y han pasado, en algunos casos, un año y no hacen nada. Están archivados los expedientes”, agregó.

Por esta razón, el Presidente insistió en que debe ser reformado el Poder Judicial, y en que la elección popular de sus integrantes ayudaría a mejorar la situación, aunque reconoció que el cambio no se vería inmediatamente.

“No se va a resolver de la noche a la mañana el problema, pero va a mejorar mucho porque va a ser el pueblo el que va a decidir. Los jueces, las autoridades judiciales van a tener presente que fueron los ciudadanos los que lo eligieron, no fue el Presidente, no fueron los senadores, no es la cúpula, no fue por influyentismo”, señaló.