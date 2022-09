Fiscalía guanajuatense no activa protocolos para no sumar caso de mujeres: colectivo

A lo largo de dos años como colectivo, se han percatado de decenas de casos, donde para empezar no todas las familias de las víctimas conocen que se debe activar una alerta en caso de desaparición, pese haber presentado una denuncia.

Por Laura Villafaña

Irapuato, Guanajuato, 17 de septiembre (ZonaFranca).– La Fiscalía General del Estado (FGE) es la primera autoridad en fallar cuando se desaparece una mujer, pues hay municipios donde no se reciben denuncias por estos casos, el Protocolo Alba para la búsqueda no es parejo y por tanto no aplica a todas las víctimas; y de haber denuncia tampoco existe una investigación con enfoque diferenciado, así lo expuso Bibiana Mendoza Negrete, del colectivo Hasta encontrarte.

De acuerdo con la buscadora, a lo largo de dos años como colectivo, se han percatado de decenas de casos, donde para empezar no todas las familias de las víctimas conocen que se debe activar una alerta en caso de desaparición, pese haber presentado una denuncia.

“Nunca se les informa si se les activo o no, cuando estas madres buscadoras, en su mayoría, acuden a nosotras les ayudamos a buscar SI en la página de Facebook está alerta y muchas de las veces no está, lo que hemos hecho es avisar a la Comisión de Búsqueda y a la Fiscalía para que se activé, pero hay que mencionar que mucha gente no acude los 16 colectivos, que hay en Guanajuato”.

Además de no activar el Protocolo, refirió que las carpetas de investigación no cuentan con enfoque diferenciado, lo que debería aplicarse en el momento que se empieza la investigación, lo que es el reflejo de un mal trabajo.

“Si para empezar no todas las mujeres desaparecidas cuentan con la alerta Alba activada, tras puertas cerradas todas las carpetas de investigación que hemos leído donde no se les marca una investigación con enfoque diferenciado”.

Mendoza Negrete dijo que hasta su última revisión la página de Protocolo Alba seguía sin funcionar porque estaba en mantenimiento y únicamente se las cédulas de identificación se difunden por redes sociales, pero además hay carpetas de investigación, cuya desaparición de mujeres están ligadas a exclavitud sexual y trata de personas.

“No se les investiga de tal manera porque se quiere ocultar ese tipo de violencia, que ya es una realidad muy fuerte en Guanajuato, sobre todo en Celaya, Irapuato, Salamanca y León. Es algo indignante, ya no sabríamos como colectivo deducir por qué la siguen ocultando, por qué siguen sin activarse todas estas alertas”.

La activista agregó que le han hecho saber al fiscal, Carlos Zamarripa que hay funcionarios de diferentes municipios que no están trabajando de manera adecuada, pues todavía hay agentes del Ministerio Público que no reciben denuncias por desaparición y evidentemente no hay Protocolo Alba activado, pero además se les ha dicho de la explotación sexual.

“Les hemos dicho a la fiscalía y a Gobierno del Estado, a la propia Comisión de Búsqueda que existe ese tema de explotación sexual de las mujeres que desaparecen en Guanajuato y de otras mujeres que se traen de otros países y de otros estados, a lo cual no se nos ha hecho caso, lo que es una realidad”, añadió.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.