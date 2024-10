ENTREVISTA ¬ La cultura de EU es abrumadora, está en todos lados: Esteban Martínez

Ciudad de México, 17 de octubre (SinEmbargo).– “La cultura estadounidense es abrumadora. Está en todos lados, en el cine, en la ropa, en las bebidas, en la comida”, comentó en entrevista Esteban Martínez Sifuentes autor de USA! USA! (Almuzara), un texto con 15 ensayos que ahonda desde distintas visiones la herencia y productos de este país que, expone, está lleno sus mitos y antimitos, su lado oscuro, su grandeza y sus contradicciones.

“Es un país grandioso, un país desde el punto de vista que se le quiera ver enorme, su cultura es muy positiva, los mejores novelistas del siglo 20 están en Estados Unidos, Faulkner, Hemingway. Y tiene su lado negativo, sus antimitos que no se dan a conocer en el mundo porque no les conviene, porque a los medios de los propios países y a los gobiernos de los propios países, pues no les conviene difundirlo. Por ejemplo, las matanzas que hacen los propios estadounidenses. Esa parte a mí me sobrecoge porque hay una relación con los Estados Unidos y yo quiero sacar también algo de lo oculto, de lo que está subterráneo, de lo que no se conoce tanto”, expuso Martínez Sifuentes a SinEmbargo.