AMLO quiere una persona honesta y con dimensión social en la presidencia de la SCJN

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló la mañana de este jueves cómo le gustaría que fuera el perfil de la o el próximo titular de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que el actual, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dejará pronto ese puesto.

Cuando se le preguntó si tenía alguna o algún aspirante favorito, dijo que tiene “una, pero imaginaria”. “Tengo un perfil, quiero que sea una persona honesta, que aplique el Estado de Derecho con dimensión social“, detalló.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador explicó que también sería ideal “que tome siempre en consideración más que en lo particular, en cuanto intereses empresariales, el interés público, el interés de los mexicanos”.

Por otra parte, pidió “que no haya violación a derechos humanos; que no haya corrupción; que no haya amiguismo, influyentismo al interior del Poder Judicial; que no se deje en libertad a quienes tienen mucho poder, o porque pertenecen a la delincuencia organizada o a la delincuencia de cuello blanco”.

“Entonces así me gustaría que fuese la nueva presidenta o el nuevo presidente”, aseguró el mandatario mexicano desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

-¿Existe ese perfil después de la salida de Zaldívar? -se le preguntó.

-Sí hay, cómo no, cómo no. Afortunadamente no todo estaba mal ni en el Poder Judicial, ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo, ni en el país. Al contrario, en México tenemos muchos valores. Yo creo que la principal riqueza de México es la honestidad de su pueblo. No han podido los corruptos con eso. ¿Y por qué no han podido corromperlo todo? Y lo han intentado con esmero haciendo ver que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales y que el que no transa, no avanza -afirmó.

En su intervención, el Jefe del Ejecutivo federal reiteró que “sí hay gente muy buena en el Poder Judicial, no son la mayoría, pero sí hay”. Sin embargo, destacó que “donde está la mayoría de gente buena es en el pueblo, las comunidades y la familia”.

“Ya cuando se trata de la parte política, de las cúpulas de poder económico, político, ya ahí es otra cosa. Ya ahí sí domina más la ambición. Parece mentira, ¿no? Pero hay veces que los más ambiciosos y corruptos son los que supuestamente están más educados y puede ser, eh, porque una cosa es la educación y otra es la cultura”, consideró.