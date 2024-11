Cabaret , el musical que nos lleva al Kit Kat club de la mano de Flavio Medina

El actor Flavio Medina se integra a Cabaret y contó a SinEmbargo lo que significa participar en esta puesta en escena, después de haber participado en el montaje de esta obra hace 20 años.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- Cabaret es un musical que nos lleva hasta Berlín, específicamente al Kit Kat Club en los años en los que el nazismo tomaba fuerza, ahí varias historias se entrelazan, como la de Cliff y Sally, quienes se enamoran, mientras el maestro de ceremonias todo lo ve. Cabaret es una obra que se ha presentado varias veces en la Ciudad de México y este año regresó para tomar el Teatro de los Insurgentes con una propuesta destacada en su elenco a la que se integra Flavio Medina, actor que hace 20 años formó parte de aquel montaje.

Flavio contó en entrevista a SinEmbargo que integrarse a una obra que ya está en cartelera supone un proceso en el que se trabaja más que nada con la dirección de escena musical y coreográfica y hay pocas interacciones con los compañeros actores, lo que podría resultar complicado, sin embargo, es muy gratificante.

“Ha sido un proceso muy divertido, un proceso de aprendizaje puro, un proceso también rudo, un proceso que me ha puesto también en la línea del miedo, del no quiero decir terror escénico, por supuesto, cancelado eso, pero pues sí la disciplina teatral es fuerte, y cuando hablas de una obra como esta, de una obra donde se involucra música, coreografías, una obra musical, pues todo se dimensiona, entonces tienes que tener, pues otra disciplina y tienes que cuidarte mucho sobre todo, tienes que tener mucha conciencia de tu cuerpo, tienes que tener mucha información, pero el proceso el laboratorio ha sido muy divertido”, contó emocionado Flavio.

Medina, quien ha participado en obras como Vaselina, El pelícano, El Método Grönholm y El Rey León en el papel de Scar, compartió que es un gusto regresar a ese recinto. “Estoy fascinado de regresar a este teatro que yo me siento parte de, porque me fascina y porque he tenido la posibilidad de estar en varios proyectos desde hace muchos años”.

En esta ocasión, Flavio interpreta a Emcee, el maestro de ceremonias, por lo que llega “lleno de recuerdos, de olores, de sensaciones” y en general de buenos recuerdos.

UNA OBRA QUE NOS SIGUE RETRATANDO

Cabaret es un musical que siempre llama la atención, desde su estreno en 1966 en el Broadhurst Theatre de Broadway, hasta sus múltiples interpretaciones en diversas ciudades del mundo, esta puesta en escena presenta una historia que se desarrolla en 1929 en Berlín, la cantante inglesa Sally Bowles se encuentra con el escritor estadounidense Cliff Bradshawen el Kit Kat Club, un cabaret regido por el Emcee o el maestro de ceremonias.

Esta obra musical se basa en el libro Goodbye to Berlín de Christopher Isherwood, quien se inspiró en sus vivencias en Alemania, la obra literaria se publicó en 1939.

“Yo creo que es una obra de teatro con una carga muy potente, o sea, creo que es una obra, que aunque hayan pasado años, aunque haya una brecha gigantesca de casi 100 años, pues es una obra que nos sigue retratando, y que nos sigue reflejando”, dijo Flavio.

La historia de esta puesta en escena sigue conectando con el público en cada uno de sus montajes, en esta ocasión cuenta con la producción de Daniela Romo, Diego Luna y Claudio Carrera y la dirección de Mauricio García Lozano.

“Creo que es una obra que, de entrada el personaje que yo interpreto y todos los personajes del Kit Kat, te invitan a vivir la vida, te invitan a aquí no existen los problemas, pero claro que existen los problemas, y creo que los seres humanos seguimos repitiendo patrones y también tenemos esta necesidad de tener un espacio como el Kit Kat Club de poder ser libres, no todos necesitamos y queremos libertad”, comentó el actor.

Para Flavio, los seres humanos seguimos repitiendo repitiendo patrones y “tenemos esta necesidad de tener un espacio como el Kit Kat Club de poder ser libres, todos necesitamos y queremos libertad”. Su personaje dice “¿en verdad podemos saber cuáles son los caminos del corazón? lo único que pedimos es un poco de comprensión”. Para Flavio, Cabaret es una obra que dialoga con temas que continúan siendo actuales y es por eso que el publico se reconoce y gusta tanto.

El elenco de la obra está integrado por Itatí Cantoral, Majo Pérez, Gustavo Egelhaaf, Nacho Tahhan, Astrid Prado, Sofía Peleteiro, Víctor Oliveira, Anahí Allué, Alberto Lomnitz, Luis Miguel Lombana, Gisela Sehedi, Julián Segura, Yazel Rojo, Efraín Félix, Renatta Bagó, Jorge Garza, Sharón Ayón, May Rubino, Tomi Martínez, Augusto Fraga, Teresa Ríos, Ignacio Pereda, Damiana Bej y Marco Camarena.

“Ahora tendré la posibilidad de estar otra vez con Itatí Cantoral, pues también me tiene fascinado porque nos divertimos mucho, porque es una mujer que yo admiro como persona, como actriz y que quiero y es muy generosa, somos muy cuates, muy amigos porque nos conocemos desde hace mucho y vivimos en este Berlín ya, hace 20 años”, contó Flavio con alegría.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.