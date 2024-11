Ella Bucio consigue la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Parkour en Japón

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).-México celebró una nueva victoria en el Campeonato Mundial de Parkour, junto a su competidor Ella Bucio, quien se colgó la plata en la prueba de velocidad femenil, realizado en Kitakyushu, Japón, luego de conseguir el oro en la misma competencia.

Durante su participación, la mexicana le otorgó a la delegación mexicana un nuevo triunfo tras registrar un total de 30.2 punto, quedando por debajo de la china Chunsong Shang con 33.1 para el oro y debajo de los 39.55 de la sueca Miranda Tibbling en el bronce.

Desde el día de ayer, Bucio Bucio llegó a lo más alto del podio en la modalidad de Speed al registrar un tiempo de 38.28 segundos, tras vencer a Audrey Johnson en 38.62 puntos y Miranda Tibbling con 39.55.

Ante su triunfo, Bucio se llevó el reconocimiento del público, en donde aseveró que su esfuerzo fue constante para conseguir el oro y la plata dentro del Campeonato Mundial de Parkour.

“Ha sido bastante agotador tanto física como mentalmente por los cambios de calendario debido al clima y por no saber si competiríamos o no, pero al final, si no lo intentas, no puedes triunfar. Estoy feliz a pesar de todas esas dudas”, dijo la multimedallista nacional.