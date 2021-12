El Presidente dice al INE que la Corte ya decidió y que lo demás “es secundario”

El titular del Ejecutivo destacó que lo fundamental es que el Poder Judicial decidió que la consulta debe llevarse a cabo estableciendo un precedente histórico, pues la población va a ejercer su derecho al voto en dicha consulta.

Ciudad de México, 17 de diciembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que aún queda esperar el resultado de la votación del Consejo del Instituto Nacional Electoral (INE), quien este viernes propone “posponer temporalmente” todas las actividades de la consulta de Revocación de Mandato por falta de presupuesto, pero festejó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya anunció que esta acción debería cumplirse a pesar de ello.

Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo destacó que lo fundamental es que el Poder Judicial decidió que la consulta debe llevarse a cabo estableciendo un precedente histórico, pues la población va a ejercer su derecho al voto en dicha consulta.

“Hay que esperar el resultado de la votación. Todavía queda la instancia del Tribunal Electoral y luego la Corte, que ya de manera provisional ha resuelto que debe de llevarse a cabo la Revocación de mandato, la consulta. Eso yo creo que es lo más importante, que el Poder Judicial, en este caso la Corte, haya decidido que debe de celebrarse la consulta. Lo demás no deja de ser secundario”, explicó López Obrador en la “mañanera”.

“Si tienen dinero o no tienen dinero, si van a poner suficientes casillas o pocas casillas, aquí el tema de fondo es que se va a establecer el precedente histórico, lo quieran o no lo quieran, de que el pueblo va a ejercer su derecho a la Revocación de Mandato”, agregó.

Además, explicó que el pueblo es soberano, y en sexenios anteriores existía la mala costumbre de que la democracia representativa “muy conchudamente, (pues) apenas estaban eligiendo al gobernante, y ya se sentía intocable, aunque cometiera actos autoritarios, de corrupción, había que aguantarlo seis años, dañando al país. Dañando al pueblo”.

AMLO recalcó que nadie se va a poder sentir absoluto en ningún nivel de la escala y espera que esta medida se aplique en todos los niveles para que el pueblo tenga las riendas del poder en sus manos.

“Te portaste bien? Seguimos en tus manos. Te portas mal? Pa’ fuera. Es muy importante el precedente histórico”, afirmó el Presidente.

También reafirmó que el INE debería promover la Revocación de Mandato por la democracia participativa, sin embargo, es muy conservadores. Todo esto ocurre debido a que anteriormente el instituto informó que ya circulaba el proyecto de acuerdo por el que se propone posponer la continuación de los trabajos.

“Deberían estar promoviendo los del INE este método democrático, la democracia participativa, no se agota el día de las elecciones, es una forma de vida. Pero son muy conservadores los que están en el INE. A lo mejor me equivoco y nos dan la sorpresa, pero está como dirían los jóvenes… bueno, no, está muy difícil”, comentó.

Recientemente la Suprema Corte advirtió al INE que “debe realizar la consulta sobre Revocación de Mandato“, programada para el 10 de abril, o “podrá incurrir incluso en responsabilidades penales”. Además, resolvió que es “válido” el acuerdo sobre megaproyectos, aunque el Supremo lo suspendió de forma parcial al admitir a trámite un recurso del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“No, ya la Corte resuelve que se tiene que llevar a cabo. Son chicanadas. Son tácticas dilatorias, parecen abogados huizacheros. El fondo ya está resuelto, que era lo que nos importaba. Como diría el finado Juan Gabriel, ‘las vueltas que da la vida’. Los partidos opositores, incluidos los que están de consejeros, antes hablaban de la democracia participativa, de la consulta, del referéndum, del plebiscito, de la Revocación del Mandato, y de repente cambian por completo, porque no son auténticos demócratas, fingen ser demócratas”, explicó desde la “mañanera” en Villahermosa, Tabasco.

El Ministro Fernando Franco González Salas declaró que “es improcedente la suspensión respecto a que el Instituto Nacional Electoral no tenga que hacer ajustes a su presupuesto, como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato (LFRM), así como que se exima al Instituto y a su personal de las sanciones administrativa, penales o de diversa índole a que hubiera lugar”.

El artículo cuatro transitorio de la LFRM dicta que “la aplicación de las disposiciones previstas en esta Ley corresponde al Congreso de la Unión, al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sus respectivos ámbitos de competencia”.

Asimismo, el pasado 8 de diciembre el INE avaló el registro presupuesto de mil 275.9 millones de pesos para la realización de la consulta de revocación de mandato, en caso de que se apruebe, como parte de los ajustes presupuestarios por el recorte que aprobó la Cámara de Diputados.

Consejeros y consejeras del INE recibieron como gratificación de fin año, más conocida como aguinaldo, más de medio millón de pesos, justo cuando la institución para la cual trabajan continúa reclamando más recursos para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, dijo Euripides Flores, representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el INE.

“Les cayó un aguidalnazo este 15 de diciembre. Más que derecho laboral, es un exceso. Más de 500 mil pesos solamente de aguinaldo. Ya quisiéramos cualquier trabajador de base de este país ganar por lo menos la mitad de ese aguidalnazo”, señaló Flores en una entrevista en el programa “Los Periodistas” que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en el canal de SinEmbargo al Aire por YouTube.

“El presupuesto que manda el INE a la Cámara de Diputados prevé esta situación. El rubro de aguinaldo o gratificación de fin de año, como ellos lo denominan, está contemplando 537 mil 517 pesos, solamente por esa prestación. Ya si sumas lo del sueldo, les cayó en su cuenta más de 700 mil pesos a las consejeras y a los consejeros, una absoluta desproporción, una cosa escandalosa. Ya quisiéramos ni la mitad, una cuarta parte los mexicanos tener acceso a esas prestaciones”, expuso Euripides Flores.

Euripides Flores recalcó que “la Ley dice que el INE tiene que hacer la revocación de mandato si los ciudadanos juntan las firmas. Están obligados a revisar firmas y emitir la convocatoria correspondiente”.

LAS FIRMAS

Seguidores del Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, alcanzaron este jueves la cifra de 3.5 millones de firmas entregadas para que se pueda convocar en abril de 2022 la consulta de revocación de mandato, que ellos llaman de “ratificación”.

La agrupación “Que siga la democracia” entregó este jueves decenas de cajas con firmas al INE. Deben reunir 2.75 millones de firmas, el tres por ciento de la lista nominal nacional, distribuidas en 17 de los 32 estados del país antes del 25 de diciembre.

Según “Que siga la democracia”, los más de 3.5 millones de firmas aportadas por ellos sumados con las que ya tiene el INE de otras organizaciones, casi se alcanzan los cinco millones necesarios para hacer la consulta.

Esta será la primera consulta en la historia de México que preguntará: “¿Estás de acuerdo en que a Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Los promotores de la consulta deben reunir los 2.75 millones de firmas y también debe alcanzarse la proporción estatal de tres por ciento, de acuerdo con la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre pasado.

El proceso, que culminará con la realización de la consulta en abril de 2022, ha causado controversia porque el mismo López Obrador lo promueve, por lo que la oposición lo ha acusado de usar la consulta para “estar en campaña permanente”.